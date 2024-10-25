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談台灣光復79周年 陸國台辦：彰顯一中值得兩岸共慶

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，台灣光復「回歸祖國」，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女共同抗戰贏得的勝利成果，彰顯「台灣是中國領土不可分割一部分」的歷史和法理事實，值得兩岸同胞共同紀念和慶祝。(記者陳政錄／攝影)
大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，台灣光復「回歸祖國」，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女共同抗戰贏得的勝利成果，彰顯「台灣是中國領土不可分割一部分」的歷史和法理事實，值得兩岸同胞共同紀念和慶祝。(記者陳政錄／攝影)

今天是台灣光復79周年，大陸國台辦25日在官方微信帳號上，發布發言人朱鳳蓮對於「民進黨刻意淡化台灣光復」的評論。她表示，台灣光復「回歸祖國」，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女共同抗戰贏得的勝利成果，彰顯「台灣是中國領土不可分割一部分」的歷史和法理事實，值得兩岸同胞共同紀念和慶祝。

據大陸國台辦官方微信帳號，朱鳳蓮對於25日是台灣光復75周年，台灣多黨派、社會團體紛紛舉辦紀念活動，但民進黨「刻意淡化、否認台灣光復的歷史意義，甚至抹滅台灣先烈、粉飾日本殖民統治」做出上述評論。

朱鳳蓮接著闡述，自1894年，日本發動甲午戰爭，清朝割讓台灣及澎湖列島，到《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降條款》等歷程，表示通過一系列具有國際法律效力的文件，「中國從法律和事實上收復了台灣」。

因此，朱鳳蓮說，在台灣回歸祖國79週年之際，兩岸同胞以多種方式紀念這一重大歷史事件，對於緬懷先烈英勇事跡、回顧兩岸同胞共御外侮的歷史功績、弘揚偉大抗戰精神具有重要意義。

朱鳳蓮說，賴清德當局頑固堅持「台獨」分裂立場，大肆宣揚其「台獨」分裂主張，鼓吹「互不隸屬」的「新兩國論」，背棄歷史，數典忘祖，不僅不對台灣光復進行紀念，反而一再宣揚美化荷蘭殖民台灣的所謂「台南400年」和日本殖民台灣的50年，妄圖以此構建「台獨史觀」，抹滅先烈功績，粉飾殖民統治，混淆社會視聽，毒害青年一代，為其「新兩國論」虛構歷史依據。

朱鳳蓮抨擊，其所作所為是對「中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利成果的公然否認」，是對兩岸同胞巨大民族犧牲的嚴重褻瀆。

朱鳳蓮最後說，台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著中華民族偉大復興而終結。希望廣大台灣同胞銘記台灣先烈抗日歷史，深刻認識台灣光復重大意義，認清民進黨當局搞「台獨」分裂的本質和危害，堅持正確的歷史觀、民族觀、國家觀，與大陸同胞一道，推進祖國統一進程，共享一個偉大國家的尊嚴和榮耀，以「做堂堂正正的中國人而驕傲和自豪」。

台獨 抗日戰爭 朱鳳蓮

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