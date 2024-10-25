快訊

國會改革法案釋憲結果出爐 總統府發聲了

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

聽新聞
0:00 / 0:00

歐洲議會批陸誤讀2758決議 陸委會：停止推銷一中謊言

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會25日強調，2758號決議「全文未提及台灣，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，及處理台灣與中華人民共和國的關係，這是無可否認的客觀事實」。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會25日強調，2758號決議「全文未提及台灣，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，及處理台灣與中華人民共和國的關係，這是無可否認的客觀事實」。（圖／聯合報系資料照片）

歐洲議會當地時間24日以432票贊成、60票反對、71票棄權的壓倒性多數，通過「中華人民共和國對聯合國大會2758號決議的錯誤解讀，及其持續環繞台灣的武力挑釁」決議，對此陸委會呼籲北京，停止以蓄意扭曲的聯大2758號決議，在國際間強迫推銷「一中」謊言，並停止以武力恫嚇台灣人民，如此方有助於兩岸關係良性發展及台海和平穩定。

陸委會25日指出，中共屢次以並未涉及台灣地位之聯大2758號決議，錯誤連結其「一中原則」，企圖形塑「國際一中」限縮台灣的國際參與，並構建中共武力犯台的法理依據。

陸委會強調，「事實上，聯大第2758號決議只處理了中國在聯合國的代表權，決議全文未提及台灣，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，及處理台灣與中華人民共和國的關係，這是無可否認的客觀事實」。

陸委會表示，欣見近期除了澳洲和荷蘭議會外，歐洲議會亦以壓倒性多數通過決議，駁斥中共扭曲聯大2758號決議，重申該號決議不涉台，「此一事實凸顯國際社會同聲反對中共惡意扭曲聯大2758號決議」。

陸委會呼籲北京當局「應順應國際趨勢，停止以蓄意扭曲的聯大2758號決議，在國際間強迫推銷『一中』謊言，並停止以武力恫嚇台灣人民，如此方有助於兩岸關係良性發展及台海和平穩定」。

此前大陸駐歐盟使團發言人則已經對歐洲議會決議表示「強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉」，該發言人強調，決議從政治、法律和程序上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題，明確不存在「兩個中國」、「一中一台」，「在這一原則問題上，沒有灰色地帶，沒有模糊空間」，「奉勸那些無知政客不要螳臂當車，儘早放棄借台灣問題遏制中國發展、阻止中國統一大業的幻想」。

2758號決議 中共 陸委會

延伸閱讀

歐議會壓倒性通過挺台決議 外交部：持續深化夥伴合作

歐洲議會通過挺台決議 陸駐歐使團：奉勸無知政客不要螳臂當車

大進滿88號案多為民間溝通？陸委會喊有掌握進度：中共喜歡操作人情給某些人

如何看國統會一中涵義？陸委會：不該用來綁住台灣民眾

相關新聞

大陸批賴總統不紀念光復節 陸委會：ROC與PRC互不隸屬

10月25日是台灣光復紀念日，大陸國台辦批評賴清德政府「不僅不對台灣光復進行紀念，反而一再宣揚美化荷蘭殖民台灣的所謂『台...

賴總統古寧頭談話 陸外交部：改變不了兩岸同屬一中

賴總統25日赴金門，對古寧頭戰役75周年發表談話，重申「落地生根」說之餘，表態不能、也不會讓任何外部勢力，改變台澎金馬的...

賴清德紀念古寧頭戰役 陸學者：誤導兩岸關係定位

今天是台灣光復79周年，也是古寧頭戰役75周年紀念日，總統賴清德赴金門出席古寧頭戰役紀念活動，並發表演說。對於賴的講話內...

國台辦批民進黨淡化與否認台灣光復的歷史意義

今天是台灣光復節，中國大陸國台辦批評民進黨政府淡化與否認台灣光復的歷史意義，重申中共一貫對台灣的歷史論述

賴總統古寧頭戰役75周年演說 陸學者：台獨立場要解決

古寧頭戰役75周年，賴清德總統赴金門主持相關活動並發表演說強調，古寧頭戰役是國軍保衛台海和平的第一場勝仗，且賴總統還凸顯...

林佳龍訪瓜地馬拉 北京：盼瓜國認清大勢 做出正確選擇

外交部長林佳龍出訪友邦聖文森及格瑞那丁，將以總統特使身分參加聖文森獨立45周年慶祝活動，並順訪瓜地馬拉、聖露西亞、貝里斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。