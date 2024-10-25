歐洲議會批陸誤讀2758決議 陸委會：停止推銷一中謊言

歐洲議會當地時間24日以432票贊成、60票反對、71票棄權的壓倒性多數，通過「中華人民共和國對聯合國大會2758號決議的錯誤解讀，及其持續環繞台灣的武力挑釁」決議，對此陸委會呼籲北京，停止以蓄意扭曲的聯大2758號決議，在國際間強迫推銷「一中」謊言，並停止以武力恫嚇台灣人民，如此方有助於兩岸關係良性發展及台海和平穩定。

陸委會25日指出，中共屢次以並未涉及台灣地位之聯大2758號決議，錯誤連結其「一中原則」，企圖形塑「國際一中」限縮台灣的國際參與，並構建中共武力犯台的法理依據。

陸委會強調，「事實上，聯大第2758號決議只處理了中國在聯合國的代表權，決議全文未提及台灣，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，及處理台灣與中華人民共和國的關係，這是無可否認的客觀事實」。

陸委會表示，欣見近期除了澳洲和荷蘭議會外，歐洲議會亦以壓倒性多數通過決議，駁斥中共扭曲聯大2758號決議，重申該號決議不涉台，「此一事實凸顯國際社會同聲反對中共惡意扭曲聯大2758號決議」。

陸委會呼籲北京當局「應順應國際趨勢，停止以蓄意扭曲的聯大2758號決議，在國際間強迫推銷『一中』謊言，並停止以武力恫嚇台灣人民，如此方有助於兩岸關係良性發展及台海和平穩定」。

此前大陸駐歐盟使團發言人則已經對歐洲議會決議表示「強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉」，該發言人強調，決議從政治、法律和程序上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題，明確不存在「兩個中國」、「一中一台」，「在這一原則問題上，沒有灰色地帶，沒有模糊空間」，「奉勸那些無知政客不要螳臂當車，儘早放棄借台灣問題遏制中國發展、阻止中國統一大業的幻想」。