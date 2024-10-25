習近平與莫迪會晤 陸專家：雙方關係攀升程度有待觀察

大陸與印度2020年的邊境衝突近日已達成協議，大陸國家主席習近平與印度總理莫迪也在10月23日假金磚峰會舉行時間進行5年來首次的雙邊會晤，外界關注雙方關係的進展，而大陸學者分析，「中印兩國關係已經走出最低谷，但是從低谷往回攀升的程度有多大，有待觀察」。

澎湃新聞報導，復旦大學國際問題研究院研究員林民旺指出，中印關係出現緩和跡象，雙方就邊境有關問題達成解決方案，離不開國際環境的變化。他認為，美國的不確定性是促使印度「姿態放軟」的重要因素，「美國大選結果未知，讓印度有必要做出戰略上的緩和」。

他評價，莫迪在俄烏衝突之後第一次訪問莫斯科、同大陸改善關係，「這些都是莫迪外交方向的大調整」。

林民旺還特別指出，印度展現出的積極態度主要落實在邊界問題本身，是戰略層面的考量。而在雙邊問題比如經濟領域，這些對大陸有很大現實意義的議題上，印度方面的政策目前還看不到轉變跡象，「因此我認為這次會晤的『後勁』有多足，還有待觀察。但至少兩國領導人會晤的氛圍和表態是很積極的，足夠讓人樂觀」。

此外，南京大學中國南海研究協同創新中心副教授马博則在官媒環球時報撰文指出，自己不久前恰好受邀前往新德里參加一場有關中印關係的學術研討，印方學者普遍將邊界爭端視為中印關係發展的重大障礙，在現場多次提及兩國邊境衝突問題。相比之下，陸方一再強調邊界問題不是中印關係的全部，應被放在適當位置加以妥善管控。

他認為，「現在，隨著雙方對話溝通取得突破性進展，影響印方對華心態的這一重大障礙有望得到緩解」。