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兩岸同日紀念不同戰爭 賴總統紀念古寧頭、大陸紀念抗美援朝

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
央視、人民日報及解放軍報等發文紀念抗美援朝74周年。圖／央視新聞微博號
央視、人民日報及解放軍報等發文紀念抗美援朝74周年。圖／央視新聞微博號

就在我方紀念古寧頭戰役之際，大陸兩家重要官媒央視新聞和《人民日報》今10月25日先後在社交平臺發文，紀念中國人民志願軍抗美援朝74週年。

賴清德總統今赴金門參與「古寧頭戰役勝利75週年」祭拜追思儀式，以紀念這場國共最後一場重大死傷的古寧頭戰役，這場發生在1949年10月25日的戰役，解放軍戰亡約九千餘人，雖然國軍也遭受重大損失，受傷人數亦與對方戰亡人數相當，但由於上岸的共軍多被殲滅，而被我方稱為古寧頭大捷。

不過古寧頭戰役一年後，一樣是10月25日，19萬餘名解放軍以人民志願軍名義渡過鴨綠江，進入朝鮮對抗聯合國軍，展開了為期約三年的韓戰或稱朝鮮戰爭。大陸官、黨媒都發文紀念。形成了兩岸各自紀念不同勝利戰爭的畫面。

央視新聞在午夜於微博寫道：「用胸膛堵槍眼，以身軀作人梯，抱起炸藥包、手握爆破筒衝入敵群……197653名英雄兒女，用生命拼出瞭如今的家國安寧。今天，志願軍出國作戰74週年，緬懷先烈，致敬英烈！ 」

《人民日報》之後也在微博寫道：「74年前，中國人民志願軍抗美援朝出國作戰。這一戰，拼來了山河無恙、家國安寧。74年了，我們從沒忘記，那些最可愛的人。今天，銘記偉大勝利，致敬英雄兒女！」

其實不只央視及人民日報，解放軍東部戰區、中部戰區等各戰區都在微博發文紀念。

代表解放軍的軍媒解放軍報也發出微博稱，「74年前中國人民志願軍高舉保衛和平、反抗侵略的正義旗幟，同朝鮮人民軍一道浴血奮戰贏得抗美援朝戰爭的偉大勝利。戰場環境艱險，敵我力量懸殊，武器裝備落後這些都阻遏不住志願軍將士敢打必勝的信念。長津湖、鬆骨峰、上甘嶺處處留下英烈舍生忘死、浴血疆場的戰鬥印跡」。

古寧頭戰役 央視 解放軍 賴清德

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