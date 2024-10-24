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殺害女友潛逃回港…陳同佳來台投案難 陸委會：盼港府回應司法互助請求

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
針對「陳同佳案」，陸委會副主委梁文傑24日表示，此案涉及兩岸之間公權力的行使，希望港府務實回應我方司法互助請求。（記者陳宥菘／攝影）
針對「陳同佳案」，陸委會副主委梁文傑24日表示，此案涉及兩岸之間公權力的行使，希望港府務實回應我方司法互助請求。（記者陳宥菘／攝影）

五年前觸發港府修訂「逃犯條例」及隨後「反送中運動」的「陳同佳案」迄今未有進展，港媒近日報導稱，陳同佳有意來台投案，卻因兩岸關係及台港關係不佳，未能成行。陸委會副主委梁文傑24日表示，我方政府態度始終一貫，此案涉及兩岸之間公權力的行使，不是我方發一個簽證讓陳入境這麼簡單，希望港府務實回應我方司法互助請求。

陳同佳2018年2月和女友潘曉穎在台旅遊期間，涉嫌殺害潘曉穎後棄屍潛逃回香港。同年12月3日，台灣士林地方檢察署正式對陳同佳發布通緝。陳同佳當時承諾赴台自首（投案），但我方堅持台港依循司法互助機制處理此案，並強調港方的司法管轄權，雙方僵持不下，陳同佳迄今仍未赴台接受司法審判。

梁文傑24日在陸委會例行記者會上表示，關於此案，我方立場一貫。陳同佳是殺人嫌犯，他來台投案絕對不是說我方發一個簽證讓他進來這麼簡單，而牽涉到兩岸之間公權力的行使，必須由台港雙方政府談好相關事宜， 譬如證據如何處理，才能讓陳同佳有可能來台。

梁文傑強調，此案到現在已經有五年，我方政府的態度始終一貫，希望港府要務實回應我方基於偵辦案件所提出的司法互助請求，協助提供在香港的相關證據。

針對此案，陸委會曾於2019年10月發布新聞稿表示，雙方（台港）應建立司法互助合作機制，方能根本解決問題。但港方根本就不回應我方多次司法請求，更於去年（2018年）11月拒絕我法務部等機關共同參與溝通。

陸委會當時還指出，殺人案的被告與受害者都是香港居民，港府意圖規避自身應有的司法管轄權，其輕視港人遇害的程度，令人驚愕。港府企圖將台灣納入所謂的「一個中國」的政治框架下，強調陳同佳案只有台灣才有管轄權，台港之間不能進行司法互助協商，無疑是沒有「送中條例」的送中實踐，矮化台灣主權，也破壞司法正義與人權，台灣絕對不可能接受。

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