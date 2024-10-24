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陸客何時赴澎湖？議長陳毓仁盼比照金門、馬祖模式：爭取明年

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
澎湖縣議長陳毓仁會後受訪表示，爭取陸客明年來澎湖。記者陳政錄／攝影
澎湖縣議長陳毓仁會後受訪表示，爭取陸客明年來澎湖。記者陳政錄／攝影

澎湖議會代表團近日赴北京參訪，並就大進滿號、兩岸觀光等議題表達訴求。在24日下午會見大陸國台辦主任宋濤後，就陸客何時能來澎湖，澎湖縣議長陳毓仁表示，我們爭取看明年有沒有機會，並指此行後他也將回台拜訪陸委會，希望比照金門馬祖模式，恢復兩岸交流。

澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全及澎湖縣議長陳毓仁父子，組成澎湖議會代表團赴北京，於今天下午會見國台辦主任宋濤。

除了就大進滿號洪姓船長何時返台表達訴求外，陳毓仁在會後受訪說，此次和宋濤的談話，大部分是以澎湖的光觀旅遊為主，因為隨著金門、馬祖小三通開放後，旅遊業者也希望能開放陸客團體、自由行到澎湖旅遊。

但陳毓仁也坦言，由於澎湖旅遊目前已經進入淡季，風浪較大，大陸方面也需要作業時間，所以「今年可能沒辦法」，將爭取看明年有沒有機會成行。

陳毓仁表示，此行後，他也計畫拜訪陸委會，希望先比照金門、馬祖模式，讓大陸朋友可透過專案方式，來澎湖進行體育、宗教交流。

陳雙全舉例，兩岸過去辦過海峽盃帆船比賽，他此行也將和陸方相關協會負責人溝通，同時，澎湖還有風浪板、鐵人三項、馬拉松等競賽，均有助促進兩岸交流。

隨澎湖議會團一同來訪的台灣省旅行商業同業公會聯合會副理事長陳仁和表示，過去幾年兩岸政治氛圍不好，觀光業確實遇到很大的瓶頸，希望兩岸有關方面可以坐下來談。他認為，澎湖旅遊業發展較早，整體資源優於金、馬，只要政策一開放，旅遊接待量方面都沒有問題。

澎湖議會代表團赴北京拜訪大陸國台辦，就大進滿號、兩岸觀光開放等議題表達訴求。記者陳政錄／攝影
澎湖議會代表團赴北京拜訪大陸國台辦，就大進滿號、兩岸觀光開放等議題表達訴求。記者陳政錄／攝影

兩岸關係 北京 國台辦 宋濤 澎湖縣 金門 陸委會 陸客 馬祖

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