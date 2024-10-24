盼讓大進滿船長儘快返台 澎湖議長陳毓仁會宋濤：希望本月或下月

為爭取澎湖「大進滿八十八號」漁船洪姓船長獲釋返台，和兩岸觀光開放，澎湖議會代表團24日下午在北京會見大陸國台辦主任宋濤。會後，澎湖縣議長陳毓仁受訪表示，已和陸方反映盡快讓洪姓船長返台，希望努力看看能不能在這個月或下個月達成，讓他早日回家。

陳毓仁表示，和宋濤會談時，澎湖代表團有就洪姓船長何時能回到家鄉提出訴求，宋濤回答會請大陸相關法務部門盡快落實。

至於是否有具體時間表，以及洪姓船長現況如何，陳毓仁說，上一趟過去探望時，洪姓船長的身心狀況都很好，我們也希望他休養一下，努力盡快看能不能在這個月，或者下個月就讓他早日回家。

自今年七月，澎湖「大進滿八十八號」漁船在金門外海作業，被大陸海警帶走事件發生後，持續協助斡旋的澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全補充，洪姓船長的母親高齡八十多歲，本人已在大陸拘留三個多月，我方一直表達希望可以讓他們母子早日團圓，並準備高血壓藥供他使用。

陳雙全透露，在持續溝通下，宋濤剛剛表示，大陸會依法依規盡快請福建省方面協助處理，「應該是可以專案的辦理」，相信能很快就回到澎湖。