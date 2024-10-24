金磚研議建新支付系統 陸委會：俄國推動、大陸意願不高

在俄羅斯舉辦的金磚峰會，包含大陸國家主席習近平、印度總理莫迪等20多位領導人都親自參加，峰會前就傳出將建立「金磚之橋」支付系統，也受到國際重視，對於這個措施是否會影響到兩岸經貿，陸委會表示，這是俄羅斯倡議推動的，對中國大陸來說，「推動這個系統不如去搞強人民幣，所以我們相信可能他們的意願也不高」。

陸委會副主委梁文傑24日下午在記者會上，就本報記者詢問「金磚之橋」（BRICS Bridge）支付系統，目前陸委會是否有評估未來可能對兩岸貿易的影響時，表示有注意到這是俄羅斯在今年初所倡議，到目前為止也沒有定論或具體的實行內容。不過它其實就是俄羅斯被排除在SWIFT系統之外，希望其他國家來幫忙解決無法使用SWIFT系統的困境，「但是目前我們看不到其他國家有這個意願，因為其他國家並沒有被排除在SWIFT之外」。

至於大陸，梁文傑表示，「我們覺得對中國大陸來說，推動這個系統不如去搞強人民幣，所以我們相信可能他們的意願也不高」，他強調現在大陸雖然很努力想要用人民幣取代美元，不過人民幣占全球支付的比例大概4.74%，還遠遠落後，「相信中國大陸在這個時候去幫助俄羅斯的動機也不大」。

而據大陸外交部消息，習近平在金磚峰會上提到，「金磚國家要發揮引領作用，深化財金合作，促進金融基礎設施互聯互通，維護高水平金融安全」。

另據新華社公布今年度金磚峰會的「喀山宣言」全文，內容則提到授權金磚國家財長和央行行長「適時繼續研究本幣合作、支付工具和平台，並於下屆金磚主席國任期內提交報告」。宣言重申致力於加強金磚國家金融合作。認識到「基於貿易壁壘最小化和非歧視准入原則的快速、低成本、高效、透明、安全、包容的跨境支付體系」具有廣泛益處。

宣言表態歡迎金磚國家同其交易夥伴在開展金融交易時使用本幣。鼓勵加強金磚國家間代理銀行網路，根據自願且非約束性的金磚國家跨境支付倡議促進本幣結算，「期待在金磚國家支付工作組等機制下就此進一步探討」。

根據行政院官網，2023年兩岸貿易總額為1,659.5億美元（較上年同期減少19.1%），我對中國大陸出超255.1億美元；兩岸貿易占我對外貿易比重為21.2%。而據大陸海關總署統計，2023年全年兩岸貿易額為2,678.35億美元。兩岸雙方於2012年8月31日正式簽署「海峽兩岸貨幣清算合作備忘錄」，確定了兩岸貨幣清算機制的基本原則和合作架構。