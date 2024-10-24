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開放陸客赴金馬落地簽？陸委會：入境人流和疫情前沒辦法相比
陸委會主委邱垂正日前到金門視察小三通陸客出入境情況，並對縣府提出落地簽、簽證效期放寬等意見作出回應，表示將視人流現況及兩岸氛圍評估合理放寬。陸委會副主委梁文傑24日進一步回應，政府考慮擴大化便捷措施時會看人數變化，目前入境金馬的陸客人流仍不穩定，如有具體進展會再說明。
梁文傑24日主持召開陸委會例行記者會，對於陸客簽證放寬議題，他表示，小三通申請到金馬觀光的人數截至10月23日，已入境馬祖旅遊415人、已入境金門旅遊2089人，「這個數字和疫情前還是沒有辦法相比」。
梁文傑強調，政府一直密切觀察小三通，在考慮擴大化便捷措施時會看（旅客）人數的變化。現在每天入境的人流還不穩定，六日人較多，一到五人數變很少，會綜合評估，如果有具體進展，會和大家說明。
大陸先後於8月22日、9月27日宣布，恢復受理福建省戶籍居民和居住證持有人赴馬祖、金門旅遊簽注申請。根據內政部移民署統計，截至10月23日，陸客申請並取得簽證赴金、馬旅遊人數累計5155人，實際入境人數則為2504人。
據了解，移民署發證時會註明具體日期，入境效期為隔日起3天皆可入境，每次可停留時間為15天以內。
馬祖部分，有739人申請赴馬祖旅遊，其中包含10組團旅共189人，以及個人自由行550人。當中，已入境的共有415人，包含團旅的57人以及個人自由行的358人。
金門部分，有4416人申請赴金門旅遊，其中包含26組團旅共599人，以及個人自由行3817人。當中，已入境的共有2089人，包含團旅的271人以及個人自由行的1818人。
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