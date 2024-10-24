為談大進滿案…國台辦宋濤見澎湖議會 籲認同兩岸「同屬一國」

澎湖縣議會代表團24日在北京，會見大陸國台辦主任宋濤，澎湖議長陳毓仁說，希望能在兩岸關係中扮演「中繼窗口」的角色，也希望可像金門、馬祖一樣恢復開放「小三通」。宋濤重申，要推動兩岸關係和平發展，就要堅持「一個中國原則」的「九二共識」，反對台獨，核心要義就是對「兩岸同屬一個國家、一個民族」有共同認知。

為爭取澎湖「大進滿八十八號」漁船洪姓船長能於月底獲釋返台，和兩岸觀光開放，澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全及澎湖縣議長陳毓仁父子組成澎湖議會代表團赴北京，於今天下午會見國台辦主任宋濤。

會見過程中，宋濤首先表示，澎湖在大陸的知名度很高，提到「外婆的澎湖灣」這首歌讓大家印象深刻，認為曲調優美，體現了兩岸同胞對於和平安寧的追求。

宋濤接著說，兩岸同胞都希望家庭和睦，和平安寧，要實現和平安寧，就要推動兩岸關係和平發展，就要堅持「一個中國原則」的「九二共識」，反對台獨，核心要義就是要「兩岸同屬一個國家、一個民族」要有共同的認知

宋濤說，大陸始終秉持著兩岸一家親的理念，推動兩岸關係和平發展，不斷的深化兩岸融合發展，持續增進包括澎湖鄉親們在內的台灣同胞的利益福祉。

宋濤指出，這段時間來兩岸的交流受到阻礙，原因是民進黨當局對兩岸交流設置諸多的障礙，使我們交往受到限制。他呼籲，要一起來反對台獨，不斷的促進兩岸之間的交流，使台胞包括澎湖鄉親們能夠過上好日子。

會見中，陳毓仁表示，澎湖不單有「外婆的澎湖灣」，也在2002年時實現兩岸破冰首航（指該年澎湖與泉州宗教人士的海上客運直航），希望這段22年的情誼能夠持續，一起推動兩岸和平，澎湖位於台灣海峽，介於台灣和大陸之間，可以繼續扮演「中繼窗口」的角色。

陳毓仁提到，金門、馬祖現在開放了小三通，「也希望我們（澎湖）有機會可以恢復」，讓兩岸關係由澎湖開始建立良好的橋樑。他還指，作為國民黨澎湖青工總會長，也希望帶更多台灣年輕人到大陸走走看看，並提及澎湖產業以旅遊、漁業、運動體育發展為主，「有機會可以邀請宋濤主任」，和各位大陸朋友到澎湖品嘗海鮮。