快訊

「撞庫攻擊」盜高鐵TGo會員點數 駭客與車手頭雙雙聲押

為談大進滿案…國台辦宋濤見澎湖議會 籲認同兩岸「同屬一國」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦主任宋濤（右）24日在北京會見澎湖縣議長陳毓仁一行。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦主任宋濤（右）24日在北京會見澎湖縣議長陳毓仁一行。記者陳政錄／攝影

澎湖縣議會代表團24日在北京，會見大陸國台辦主任宋濤，澎湖議長陳毓仁說，希望能在兩岸關係中扮演「中繼窗口」的角色，也希望可像金門馬祖一樣恢復開放「小三通」。宋濤重申，要推動兩岸關係和平發展，就要堅持「一個中國原則」的「九二共識」，反對台獨，核心要義就是對「兩岸同屬一個國家、一個民族」有共同認知。

為爭取澎湖「大進滿八十八號」漁船洪姓船長能於月底獲釋返台，和兩岸觀光開放，澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全及澎湖縣議長陳毓仁父子組成澎湖議會代表團赴北京，於今天下午會見國台辦主任宋濤。

會見過程中，宋濤首先表示，澎湖在大陸的知名度很高，提到「外婆的澎湖灣」這首歌讓大家印象深刻，認為曲調優美，體現了兩岸同胞對於和平安寧的追求。

宋濤接著說，兩岸同胞都希望家庭和睦，和平安寧，要實現和平安寧，就要推動兩岸關係和平發展，就要堅持「一個中國原則」的「九二共識」，反對台獨，核心要義就是要「兩岸同屬一個國家、一個民族」要有共同的認知

宋濤說，大陸始終秉持著兩岸一家親的理念，推動兩岸關係和平發展，不斷的深化兩岸融合發展，持續增進包括澎湖鄉親們在內的台灣同胞的利益福祉。

宋濤指出，這段時間來兩岸的交流受到阻礙，原因是民進黨當局對兩岸交流設置諸多的障礙，使我們交往受到限制。他呼籲，要一起來反對台獨，不斷的促進兩岸之間的交流，使台胞包括澎湖鄉親們能夠過上好日子。

會見中，陳毓仁表示，澎湖不單有「外婆的澎湖灣」，也在2002年時實現兩岸破冰首航（指該年澎湖與泉州宗教人士的海上客運直航），希望這段22年的情誼能夠持續，一起推動兩岸和平，澎湖位於台灣海峽，介於台灣和大陸之間，可以繼續扮演「中繼窗口」的角色。

陳毓仁提到，金門、馬祖現在開放了小三通，「也希望我們（澎湖）有機會可以恢復」，讓兩岸關係由澎湖開始建立良好的橋樑。他還指，作為國民黨澎湖青工總會長，也希望帶更多台灣年輕人到大陸走走看看，並提及澎湖產業以旅遊、漁業、運動體育發展為主，「有機會可以邀請宋濤主任」，和各位大陸朋友到澎湖品嘗海鮮。

為爭取澎湖「大進滿八十八號」漁船洪姓船長能於月底獲釋返台，和兩岸觀光開放，澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全及澎湖縣議長陳毓仁父子組成澎湖議會代表團赴北京，於今天下午會見大陸國台辦主任宋濤。記者陳政錄／攝影
為爭取澎湖「大進滿八十八號」漁船洪姓船長能於月底獲釋返台，和兩岸觀光開放，澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全及澎湖縣議長陳毓仁父子組成澎湖議會代表團赴北京，於今天下午會見大陸國台辦主任宋濤。記者陳政錄／攝影

國台辦 宋濤 小三通 澎湖縣 金門 馬祖

延伸閱讀

退圈4個月後腫了！賴冠霖成台灣文化代表 網驚：轉到「紅色賽道」上岸了？

劉兆玄率文化界人士赴北京 國台辦主任宋濤：弘揚中華文化

兩岸官方再度交鋒「九二共識」 陸委會：不再糾纏文字遊戲

福州兩岸中秋聯誼 宋濤：大陸堅決反對台獨

相關新聞

澎湖團赴北京 爭取陸客明年來

為就澎湖「大進滿八十八號」漁船洪姓船長何時返台、兩岸觀光開放等議題表達訴求，澎湖縣議會代表團赴北京訪問，昨天下午會見大陸...

習近平會伊朗、埃及總統 盼加薩止戰

大陸國家主席習近平赴俄羅斯喀山出席金磚國家領導人會晤，並與多國元首舉行雙邊會晤，除與印度總理莫迪會見外，習近平廿三日也會...

大進滿88號案多為民間溝通？陸委會喊有掌握進度：中共喜歡操作人情給某些人

澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全及澎湖縣議長陳毓仁等人24日在北京拜會大陸國台辦主任宋濤，反映澎湖「大進滿88號」船長至今遭...

海基會秘書長羅文嘉：大陸不該將兩岸兩會作為政治武器

海基會秘書長羅文嘉今天表示，中國大陸海協會以政治考量片面中止兩會往來，海基會依然持續透過兩會管道傳遞訊息；大陸不該把兩岸...

陸稱台人定居申請量超前十年總和 陸委會：難論真假

大陸國家移民管理局日前稱，今年以來，台胞申請到大陸定居的申請量已超過前十年總和。陸委會副主委梁文傑24日表示，中共有關部...

殺害女友潛逃回港…陳同佳來台投案難 陸委會：盼港府回應司法互助請求

五年前觸發港府修訂「逃犯條例」及隨後「反送中運動」的「陳同佳案」迄今未有進展，港媒近日報導稱，陳同佳有意來台投案，卻因兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。