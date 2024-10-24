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「兩岸共打協議」跛腳？羅文嘉：陸方4月17日後未通報

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉（右）24日公開控訴大陸今年4月17日以後，就再也沒有向我方通報我方人民在中國大陸被限制人身自由的案例。（圖／海基會提供）
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉（右）24日公開控訴大陸今年4月17日以後，就再也沒有向我方通報我方人民在中國大陸被限制人身自由的案例。（圖／海基會提供）

海基會秘書長羅文嘉24日接受電台主持人鄭弘儀節目專訪，公開表示就「共同打擊司法犯罪及司法互助協議」，陸方在今年4月17日以後，再也沒有向我方通報我方人民在中國大陸被限制人身自由的案例。而在談到兩岸談判問題時他強調，面對兩岸局勢，台灣必須「不要怕、不要急、也不要輕易相信」。

海基會24日指出，羅文嘉在節目中強調，即使現在海協會以政治因素片面中止兩會往來，海基會仍持續透過兩會管道向海協會傳遞我方訊息，並利用各種管道，協處有關兩岸民眾切身利益的各項問題。「陸方不應把兩岸兩會的往來管道，做為武器來運用、制裁，影響兩岸民眾權益」。

羅文嘉並以兩岸在2009年簽署的「共同打擊司法犯罪及司法互助協議」為例，表示陸方在今年4月17日以後，就再也沒有向我方通報我方人民在中國大陸被限制人身自由的案例。「這是白紙黑字簽定的」，陸方以政治因素為由，不依照協議執行。羅文嘉強調，雙方可以先擱置爭議，務實討論處理，而非連已經簽署的既有協議都不遵守。

羅文嘉強調，前總統李登輝曾經說過，「跟對岸的談判不要急、要有耐心、要有創意、要堅守國家利益」，這些原則到現在仍然一樣。面對兩岸局勢，他強調台灣必須「不要怕、不要急、也不要輕易相信」。「誰急著談出結果，誰就讓步最多」。他亦指，台灣是個開放社會，不要輕易放棄自己的籌碼與利益，「更不能為了想建立歷史定位或個人利益，放棄中華民國主權與損害自由民主體制」。

對兩岸的未來發展，羅文嘉表示，兩岸終歸要用談來解決問題，他強調，在準備談的過程中，我方要做好三項準備，首先是一定的防衛能力，讓對方了解訴諸武力會付出更大代價，第二個是培養更多的盟友做為後盾，第三個則是團結整個國家社會。「我們不能用一個分裂的台灣，去面對一個這麼強大的中國，中華民國是我們最大的公約數」，不要讓對方在台灣內部製造分化區隔，有機可乘。

關於即將上任的海基會新任董事長吳豐山，羅文嘉表示，吳豐山對兩岸的基本理念是中道和平、共存共榮，是擔任海基會董事長的絕佳人選，也是不二人選。羅文嘉認為，這樣的人事任命當然是我方的善意，期待吳豐山正式上任後能帶領海基會創造兩岸春暖花開的機會。

就兩岸共打協議的通報問題，據了解，陸委會副主委梁文傑9月底回應郭宇軒赴陸失聯事件時曾表示，從2016年520後「確實有一定程度的影響」，但他當時並未具體回應已有多久並未通報。

而陸委會官網顯示，兩岸共打協議當中，雙方針對各自人民在境內「人身自由受限制」互相通報，在2016年政黨輪替迄今我方通報與陸方通報各自增加約4000件，其中2023年10月底到今年4月底的半年間，我方通報陸方103件次、陸方通報我方248件次，以詐騙、走私、危險駕駛、毒品（含販毒、吸毒）及交通肇事為主。

司法 海基會 羅文嘉 陸委會

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