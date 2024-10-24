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大進滿88號漁船及洪姓船長 陳毓仁：近期可望獲釋

中央社／ 澎湖縣24日電

越界作業被扣逾3個月的澎湖「大進滿88號」漁船及洪姓船長，在澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全及澎湖縣議長陳毓仁等人與國台辦主任宋濤會晤後，傳出好消息，應允依法依規辦理，協調法務部門，早日獲釋，讓家屬放心。

根據澎湖縣議會發布的新聞稿，陳毓仁表示，最近組隊前往中國參加壘球賽，並與多名議員前往北京參訪之際，有機會與宋濤會晤，爭取被扣大進滿88號漁船及洪姓船長早日獲釋，獲得善意回應，人船可望近期內釋放返澎。

陳毓仁還提及澎湖今年觀光人數下滑，爭取澎湖小三通盡快恢復及各項專案交流，同時開放澎湖海鱺、石斑等養殖漁產能夠銷售到中國，以及恢復台灣遊艇申請自由航行大陸地區遊艇碼頭作業，以及降低保證金門檻等，都獲應允與相關部門研究。

澎湖籍大進滿88號漁船今年6月30日自西嶼竹灣漁港出海，7月2日在中國伏魚季禁魚期間，疑因越界捕撈小管時，遭中國海警船登檢扣押，船上包括洪姓船長與丁姓船員，還有3名印尼漁工共5人，被帶往泉州圍頭港，其中丁姓船員與3名印尼漁工違法情事輕微，不予追究刑責，在8月13日釋放，由友船大進滿96號接回。

國台辦 宋濤 小三通 澎湖縣

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