大進滿88號案多為民間溝通？陸委會喊有掌握進度：中共喜歡操作人情給某些人

澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全及澎湖縣議長陳毓仁等人24日在北京拜會大陸國台辦主任宋濤，反映澎湖「大進滿88號」船長至今遭大陸扣留一事，凸顯當前兩岸事務已由地方或民間肩負起主要的溝通角色。對此，陸委會副主委梁文傑強調，政府對大進滿案的處置進度都有掌握，並指民間管道與官方管道並不衝突。

澎湖「大進滿88號」漁船7月間在金門外海作業，遇大陸海警登檢，船長與四名船員連人帶船被押至泉州，船長至今未回。「澎湖團」24日在北京拜會大陸國台辦主任宋濤，希望讓船長獲釋。

梁文傑24日在陸委會例行記者會上回應，政府對大進滿案的處置進度都有掌握，也有持續透過相關管道，希望中共有關部門能夠放人、放船。至於由澎湖民間扮演溝通角色，梁文傑說，基於「眾所周知」的原因，中共很喜歡操作「人情給某些部分人士」，但這些民間管道與官方管道並不衝突。

有媒體問，大陸近年似乎將對台事務建構在地方層級，企圖把中央政府跟藍營執政縣市做切割，營造民進黨政府無法處理兩岸問題，國民黨較為擅長兩岸議題的形象。

梁文傑表示，這是中共長期統戰的一貫策略，統戰的基本原則就是要拉攏中間派，然後打擊敵人，這八、九年來，中共的做法是一貫的，陸委會對這樣的做法抱持審慎跟注意。

另外，南投縣政府與大陸杭州市政府的城市交流機制「兩湖論壇」24日起登場，杭州副市長將來台。陸委會副主委梁文傑表示，陸委會已經提醒南投縣政府要遵守兩岸交流的相關規範，不能呼應或配合中共統戰的宣傳。

對於有多少大陸官員來台參與「兩湖論壇」，梁文傑表示，有關陸方來台的相關行程和人員等等細節，可以詢問南投縣政府。