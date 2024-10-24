如何看國統會一中涵義？陸委會：不該用來綁住台灣民眾

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉近日積極在廣播節目深入分析1992年香港會談與九二共識，除強調九二共識並不存在外，也特別提到當時我方主張的「一個中國」係依據國統會之決議，對岸沒有回應，而對於當年國統會的決議，我方政府目前態度為何？陸委會對此表示，國統會決議不該用來綁住台灣民眾自己的選擇。

羅文嘉22日接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪時，針對1992年兩岸香港會談後的函電往返，指出1992年10月底香港會談後，海基會同年12月3日去文對岸，表達我方始終認為兩岸事務性協商之商談，應與政治性之議題無關，且兩岸對「一個中國」之涵義，認知顯有不同，以及再次表達依據國統會決議，「一個中國」之涵義為中華民國，但對岸沒有任何回應，所以並沒有共識，「事實上，海基會已明確告訴他（對岸），我們的版本是什麼版本」。

行政院長卓榮泰22日則表示，即使認為有九二共識的人，也是20、30年前的問題，現在兩岸、國際有新的局勢跟發展，應有新的機會，讓新的領導人及新的兩岸事務關係，雙方面能夠來討論。

對於羅文嘉提到的國統會決議，目前政府立場為何？陸委會副主委梁文傑24日下午在記者會上回應本報記者提問表示，實際上當年的國統會決議，國統會在2006年終止運作，「國統綱領」也終止適用，之後馬政府、蔡政府都沒有再重新啟動，「目的其實在維護台灣人民選擇未來的自由意志」，不管馬、蔡政府都有共識，「國統會決議不該用來綁住台灣民眾自己的選擇」，目前都還沒有重新啟用過。

梁文傑強調，「國統會的運作跟國統綱領」是歷史事實，「我們就只能尊重、沒有進一步評論」。至於台灣民眾主流意見，他重申陸委會民調顯示有近7成民眾贊成中華民國在台澎金馬已落地生根，與中華人民共和國互不隸屬。

公開資料顯示，1990年10月時任總統李登輝宣布成立國家統一委員會，1991年2月通過「國家統一綱領」，1992年8月1日國統會第八次會議通過「關於『一個中國』的涵義」，指出海峽兩岸均堅持「一個中國」之原則，但雙方所賦予之涵義有所不同。中共當局認為「一個中國」即為「中華人民共和國」，我方則認為「一個中國」應指1912年成立迄今之中華民國，其主權及於整個中國，但目前之治權，則僅及於台澎金馬。期盼兩岸共同合作，為建立自由民主均富的一個中國而貢獻智慧與力量。