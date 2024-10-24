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國慶演說喊「中華民國已落地生根」 陸委會：近7成民眾贊成賴總統

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
針對賴清德總統國慶演說強調「中華民國已在台澎金馬落地生根，與中華人民共和國互不隸屬」以及「中華人民共和國無權代表台灣」，陸委會24日表示，民調顯示近7成民眾贊成上述說法。圖／聯合報系資料照片
針對賴清德總統國慶演說強調「中華民國已在台澎金馬落地生根，與中華人民共和國互不隸屬」以及「中華人民共和國無權代表台灣」，陸委會24日表示，民調顯示近7成民眾贊成上述說法。圖／聯合報系資料照片

針對賴清德總統國慶演說之兩岸論述，陸委會24日公布民調結果顯示，近7成民眾贊成「中華民國已在台澎金馬落地生根，與中華人民共和國互不隸屬」，以及支持「中華人民共和國無權代表台灣」的說法。另，有近9成民眾不認同中共近期在台灣周邊軍事演習。

陸委會表示，民調結果顯示，台灣主流民意支持總統國慶談話之兩岸政策立場，堅決反對中共對台強制性政治主張及軍事威嚇、懲戒台獨份子與經濟脅迫作為。調查結果亦反映，我國人普遍肯定總統捍衛國家主權、守護台灣民主自由體制，及維護台海現狀的決心，並對中共對台複合性施壓極度反感。

民調顯示，92.7%台灣民眾支持賴總統「四個不變」的主張；68.8%贊成「中華民國已在台澎金馬落地生根，與中華人民共和國互不隸屬」；69.2%支持「中華人民共和國無權代表台灣」的說法。另外，76.4%贊成兩岸共同因應氣候變遷、防堵傳染病，一起承擔國際責任。89.6%台灣民眾主張台灣的未來要由台灣2,300萬人決定。

陸委會進一步表示，台灣民意不認同中共悖於兩岸現實的說法及對台施壓脅迫作為，包括民調顯示，83.3%民眾不認同中共說「台灣是中國領土的一部分，中華人民共和國政府是代表包括台灣在內的全中國唯一合法政府」，及80.9%不認同「台灣前途在於國家統一」；74%不認同中共主張「一中原則」和「九二共識」，推進統一。

對於近期中共在台灣周邊軍事演習，有87.3%民眾不認同；另有77.9%反對中共設置「台獨頑固份子」舉報信箱，懲戒台獨份子，以及74.6%反對以政治理由取消ECFA部分早收產品關稅優惠的作法。

陸委會指出，中共堅持所謂的「一中原則」，企圖消減中華民國、吞併台灣，呼籲中共當局務實面對台灣民意，及兩岸互不隸屬的客觀事實，認真理解總統國慶演說釋出的善意，以溝通對話取代脅迫施壓，為兩岸關係良性互動及台海和平穩定創造有利條件。

陸委會表示，本項調查是陸委會委託益普索市場研究公司，在113年10月17日至20日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,073份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。

一中原則 中共 兩岸關係 台海 國慶 民調 陸委會

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