大陸海警船闖印尼專屬經濟區遭驅離 陸外交部：願協商妥善處理
印尼海事局表示，21日驅逐一艘進入北納土納海域印尼專屬經濟區的中國海警船，並指該船干擾印尼人員進行地震探測。中國外交部今天表示，中國海警船是在中方管轄的海域巡航，願與印尼協商妥處兩國間的海上問題。
印尼海事安全局（Bakamla）23日發布新聞稿指出，21日驅逐一艘中國海警船（CCG5402），因為該船在未經許可的情況下，進入了廖內群島省（RiauIslands）附近的北納土納海（North Natuna Sea）的印尼專屬經濟區（EEZ）。
聲明指出，中國海警船持續干擾印尼國營石油公司（Pertamina）員工在MV Geo Coral船上所進行的地震探測行動。
據陸媒環球網，中國外交部24日下午舉行例行記者會，中國外交部發言人林劍回應記者相關提問時表示，中國的海警船是依據國際法和國內法在「中國管轄的海域」展開例行的巡航。中方願透過外交管道與印尼方加強溝通協商，妥善處理兩國間的海上問題。
印尼海事局今天表示，今早又有中國海警船（CCG5402）再次進入北納土納海域，海事局隨即派出Dana Island-323船隻進行攔截行動，7時30分與中國海警船聯繫，但沒有得到回應，反而是中國海警船持續靠近且干擾正進行研究的印尼MV Geo Coral船隻，隨即驅逐該中國海警船。
印尼並非南海主權爭議聲索國，但中國宣稱的「九段線」範圍，涵蓋了印尼納土納群島的專屬經濟海域，相互重疊。
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