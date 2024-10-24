快訊

「撞庫攻擊」盜高鐵TGo會員點數 駭客與車手頭雙雙聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

推進對PVH集團不可靠實體清單調查 陸商務部：陸方一貫審慎處理此問題

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部24日指出，不可靠實體清單工作機制正在依法有序推進針對美國PVH集團的調查工作。（美聯社）
大陸商務部24日指出，不可靠實體清單工作機制正在依法有序推進針對美國PVH集團的調查工作。（美聯社）

大陸商務部日前對CK母公司PVH集團啟動不可靠實體清單調查，大陸商務部24日回應最新進度指出，不可靠實體清單工作機制正在依法有序推進針對美國PVH集團的調查工作，並表示中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅針對極少數破壞市場規則並違反中國法律的外國實體。

大陸商務部新聞發言人何亞東24日在記者會上表示，不可靠實體清單工作機制正在依法有序推進針對美國PVH集團的調查工作。調查期間將充分保護PVH集團陳述、申辯權利。之後，工作機制將依照《不可靠實體清單規定》，根據調查情況，作出相應決定。

何亞東強調，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅針對極少數破壞市場規則並違反中國法律的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。

大陸商務部在9月24日公告，將根據有關機構的建議、舉報，決定對美國知名服裝集團PVH集團針對涉疆產品涉嫌違反正常的市場交易原則，中斷與中國大陸企業、其他組織或者個人的正常交易、採取歧視性措施等問題啟動不可靠實體清單調查。

當時商務部安全與管制局負責表示，有關機構向不可靠實體清單工作機制建議、舉報，美國PVH集團涉嫌在缺乏事實依據的情況下，違反正常的市場交易原則，無端抵制新疆棉花等產品，嚴重損害有關中國企業合法權益，危害中國主權、安全、發展利益。按照《不可靠實體清單規定》，不可靠實體清單工作機制決定對PVH集團有關行為啟動調查，並將根據調查結果採取相關措施。

PVH集團主要品牌組合包括Calvin Klein、Tommy Hilfiger、Van Heusen、ARROW、Warner‘s、Olga and Eagle等自有品牌。並獲DKNY、Michael Kors Collection、Kenneth Cole、John Henry及其他私人品牌的銷售權。最新財報顯示，PVH集團截至8月27日的2024財年第二季度，收入下滑6%至20.7億美元，公司表示主要受中國大陸及澳洲市場低迷表現影響。

品牌 大陸商務部 機制 美國

延伸閱讀

大陸對台經貿下一步？ 陸委會示警「大陸產能過剩」行業

陸下步對台經貿出招？國台辦：請你拭目以待

陸商務部：中國東協自貿區3.0版談判升級 明年或簽協定

陸官媒：中歐將繼續就電動車反補貼案磋商

相關新聞

澎湖團赴北京 爭取陸客明年來

為就澎湖「大進滿八十八號」漁船洪姓船長何時返台、兩岸觀光開放等議題表達訴求，澎湖縣議會代表團赴北京訪問，昨天下午會見大陸...

習近平會伊朗、埃及總統 盼加薩止戰

大陸國家主席習近平赴俄羅斯喀山出席金磚國家領導人會晤，並與多國元首舉行雙邊會晤，除與印度總理莫迪會見外，習近平廿三日也會...

大進滿88號案多為民間溝通？陸委會喊有掌握進度：中共喜歡操作人情給某些人

澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全及澎湖縣議長陳毓仁等人24日在北京拜會大陸國台辦主任宋濤，反映澎湖「大進滿88號」船長至今遭...

海基會秘書長羅文嘉：大陸不該將兩岸兩會作為政治武器

海基會秘書長羅文嘉今天表示，中國大陸海協會以政治考量片面中止兩會往來，海基會依然持續透過兩會管道傳遞訊息；大陸不該把兩岸...

陸稱台人定居申請量超前十年總和 陸委會：難論真假

大陸國家移民管理局日前稱，今年以來，台胞申請到大陸定居的申請量已超過前十年總和。陸委會副主委梁文傑24日表示，中共有關部...

殺害女友潛逃回港…陳同佳來台投案難 陸委會：盼港府回應司法互助請求

五年前觸發港府修訂「逃犯條例」及隨後「反送中運動」的「陳同佳案」迄今未有進展，港媒近日報導稱，陳同佳有意來台投案，卻因兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。