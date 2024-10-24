2019年後首次正式會面！中印領導人會晤 習近平：雙方應加強溝通合作

大陸國家主席習近平23日下午在俄羅斯喀山會見印度總理莫迪，這是兩人自2019年以來首次正式會面。習近平表示，雙方應該加強溝通合作，增進戰略互信；莫迪表示，相信彼此會敞開心扉來對話。專家認為，中印關係要維持穩定，最根本還是邊界問題要保持穩定。首先要完全落實雙方達成的協議，以管控分歧、避免衝突，即使有衝突發生，也可以迅速解決衝突、恢復常態。

央視在24日下日釋出會議影片。習近平指出，中國和印度同為文明古國、發展中大國、全球南方重要成員，都處在各自國家現代化建設的關鍵時期。中印正確把握歷史潮流和兩國關係發展方向，符合兩國和兩國人民根本利益。雙方應該加強溝通合作，增進戰略互信，相互成就彼此發展夢想。雙方也要肩負起國際責任，為廣大發展中國家聯合自強作出表率，為推動世界多極化、國際關係民主化作出貢獻

莫迪表示，認為印中關係不僅僅對兩國人民，也對世界的和平、穩定與發展起著至關重要的作用，相信我們會敞開心扉來對話。

北京日報報導，上海國際問題研究院南亞研究中心主任劉宗義表示，俄羅斯與中印都保持著友好關係，中印領導人能夠在俄羅斯實現會晤，是向全球體現俄羅斯對雙方的重要影響力，中印領導人選擇在喀山進行此次舉世矚目的會見，也是雙方對俄羅斯主辦此次峰會的大力支持。

長期關注和研究中國的印度新德里金磚國家研究所所長高興認為，此次會晤能夠實現，離不開峰會主辦方俄羅斯的努力。俄方正致力於推動金磚國家更大力度的金融和貨幣合作，如果作為全球兩大主要經濟體的中國和印度不能改善關係，勢必給相關合作帶來巨大困難。

四川外國語大學國際關係學院教授龍興春坦言，中印關係要維持穩定，最根本還是邊界問題要保持穩定。首先要完全落實雙方達成的協議，以管控分歧、避免衝突，即使有衝突發生，也可以迅速解決衝突、恢復常態。其次，由於邊界爭端很難在短期內得到解決，在解決問題之前努力維持雙方邊境和平與安寧，積極發展兩國之間的友好合作關係，而不要把推動合作與邊境問題始終掛鉤，從而阻礙雙方友好合作。