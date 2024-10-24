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「三體」推手姚海軍落馬 科幻迷震驚

中央社／ 台北24日電

四川科幻世界雜誌社董事、副總編輯姚海軍因涉嫌違紀違法被查。姚海軍是科幻小說「三體」能夠面市的推手，他落馬的消息讓不少科幻迷震驚。

四川省紀委監委23日發布上述消息，指姚海軍正在接受紀律審查和監察調查。

成都商報報導，姚海軍25年前就是科幻迷，曾與友人共同創辦了華語科幻星雲獎，還策劃出版一系列里程碑式的原創科幻作品。其中，「三體」三部曲在全球出版了19種語言版本，銷量突破2100萬冊，讓中國科幻從雜誌時代真正進入了暢銷書時代。

姚海軍落馬後，一些網友留言表示：「科幻迷的老朋友了，震驚」「從20年前就在每期雜誌上看到他」「這個太震驚了」等。

北京日報旗下微信公眾號「長安街知事」指出，據相關報告，2023年中國科幻產業總營收突破千億規模，達到人民幣1132.9億元（約新台幣5098億元）。文章質問：「面對誘人的蛋糕，作為在行業裡有很大話語權的人物，姚海軍扮演了什麼樣的角色？是否撈取了不屬於自己的利益？」

中紀委 公眾號 北京

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