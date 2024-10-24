劉兆玄：文化力量超越隔閡 為兩岸和平發展做出貢獻

中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄23日出席在北京舉行的首屆「海峽兩岸中華文化峰會」並致辭，遭部分媒體及綠營民代指控是淪為中共「統戰樣板」，愧對曾擔任過的行政院長職務。對於有心人士刻意汙衊抹黑，劉兆玄24日表示深感遺憾。他強調，中華文化峰會的召開能夠以文化力量超越隔閡，不僅可以加強兩岸彼此了解，促進雙方人民同理心，也能為兩岸和平發展做出貢獻。他的付出值得肯定，不容曲解。

劉兆玄23日在致辭中表示，中華文化展現了一個超過五千年、從未間斷的文明所發展出的社會結構和思想體系。他認為，中華文化是兩岸人民之間的最大公約數，無論現實政治如何變遷，這份文化根基始終穩固。自1949年兩岸分隔以來，儘管70多年時間將兩岸分處，但中華文化始終聯繫著兩岸人民的情感與記憶。

他並談到中華文化在台灣的內化與發展。劉兆玄說，中華文化中的核心思想如儒家、道家和佛教，構成了豐富的哲學體系，也成為了民間的風俗與信仰基礎，1945年台灣光復，台灣從長達50年的日本殖民統治中解放。1949年之後，大批從大陸各省遷台人士帶來了豐富的中華文化遺產，這使得台灣成為一個文化的熔爐。在這片土地上，各省的文化與台灣本地的400年移民文化相結合，孕育出一種具有台灣特色的中華文化。

劉兆玄稱，這種融合不僅豐富了台灣的文化面貌，也對一代台灣人的心靈產生了深遠的影響。中華文化中的內涵如家族觀念及道德倫理等元素，已深深內化於台灣社會。即使在今天，無論是傳統節日的慶祝方式，還是日常生活中的風俗習慣，台灣人無時無刻不在體現著中華文化的傳統。

致辭中，劉兆玄還提到，大陸曾發生過十年的文革，許多珍貴的文物在革命的洪流裡遭到毀壞，曾經深植於中國人人心的價值觀也受到衝擊。50年前當大陸陷入文化大革命的激流時，台灣正推行中華文化復興運動，一時之間，台灣成為中華傳統文化的守護者。

他表示，令人感慨的是，在大陸逐漸開始重新重視傳統文化的價值時，台灣卻逐步走向「去中華文化」的道路。這無疑讓許多有識之士感到痛心與憂心。

劉兆玄稱，海峽兩岸分隔70多年，文化的發展及演進中產生不少「同中有異」、「異中有同」的現象，但這也為未來的交流與合作提供了豐富的課題。

他指出，今天，西方文化的全球治理體系已出現重重問題，全球有識之士開始向其他文化體系中尋求不同的思維，中華文化所蘊含的價值觀和哲學思想，對21世紀的人類有著重要的啟示。

劉兆玄認為，兩岸在中華文化的認同下，合作共榮，發揚中華文化中愛好和平、崇尚王道、反對霸權、以民為本、生生不息、己所不欲勿施於人的特色，使中華文化不僅榮耀於華人世界，也能對新世紀人類亟需面對的挑戰，包含「全球倫理」、「包容性發展」及「環境可持續性」等諸多課題注入中華文化的智慧，為未來的世界文明做出重要貢獻。