抗議監獄虐待 中國維權人士許志永獄中絕食20天

中國人權活動人士許志永被依「顛覆國家政權罪」而判刑14年，海外民運人士7月表示許志永在獄中遭虐待。為抗議監獄相關人員的違法行為，許志永至今已絕食20天，體重減少約5公斤。

許志永於2023年4月被依「顛覆國家政權罪」一審判刑14年。雖然後來提出上訴，但被駁回。據公開資訊，許志永必須服刑至2034年2月。

今年7月，由海外中國民運人士組成的「許志永博士海外關注中心」發布公開信指出，許志永在山東省魯南監獄服刑期間受到各種各樣的虐待，包括強迫勞動、24小時專人看管、飲食惡劣、限制讀書寫作通信會見等。

維權網今天報導，為抗議魯南監獄及相關人員的違法行為、捍衛通信權。許志永自4日開始絕食，整整20天，在這期間體重減少約5公斤。

報導表示，維權網強烈要求中共當局立即停止對許志永的酷刑，保障其基本人權。

許志永現年51歲，曾致力廢除不合時宜的「城市流浪乞討人員收容遣送辦法」，且創辦公益性民間組織「陽光憲政社會科學研究中心」，後更名為「公盟」，成為中國法界知名人物。

許志永長期關注訪民群體和眾多人權個案。2012年，他主持推動了以公民聚餐、高官公開財產和教育平權為主要內容的「新公民運動」並因此入獄4年。

2019年12月，許志永、丁家喜與維權人士、律師在廈門聚會，討論時政和中國未來；同月26日，當局開始抓捕參與和涉及這次私人聚會的人士，先後20多人被失蹤、被傳喚或被拘留，並被指控涉嫌煽動顛覆國家政權和尋釁滋事。

2023年4月10日，許志永、丁家喜被依「顛覆國家政權罪」一審分別重判14年、12年，引發國際社會關注，認為這是對中國公民社會的嚴重打壓。