中國電科前副總何文忠被捕 遭指「靠軍工吃軍工」

今年4月落馬的中國電子科技集團有限公司前副總經理何文忠，檢方今天宣布對其以涉嫌受賄罪作出逮捕決定。他曾被指「靠軍工吃軍工」。

新華社報導，何文忠涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，經最高人民檢察院指定管轄，河北省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對何文忠作出逮捕決定。案件正在進一步辦理中。

在此之前，何文忠11日被「雙開」（開除黨籍和公職）。當時中共中紀委國家監委特別指出他私欲膨脹，「靠軍工吃軍工」，大搞權錢交易等，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪。

據中國電子科技集團官網介紹，該公司是中央直接管理的「國有重要骨幹企業」，「是中國軍工電子主力軍、網信事業國家隊、國家戰略科技力量。」

何文忠4月時因涉嫌嚴重違紀違法被查，當時英國金融時報指出，中國反腐敗機構調查中國最大軍事裝備供應商之一的高管人員，是中國國防機構出現動盪的新跡象。

2023年至今，不少中國軍方將領遭到整肅，尤其是負責監督中國核武庫的火箭軍和裝備採購部門的軍事高官。中國的軍工央企高層也持續落馬。在何文忠之前，兵器工業集團長春設備工藝研究所前黨委書記張建武2月初被查，中國兵器工業集團前裝備保障部部長李照智4月初被查。