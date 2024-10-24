境外吸毒也違法 福斯高層泰國吸大麻入境北京被捕

曾使用過包括大麻在內等毒品者，對於是否要前往中國大陸恐須三思。德國汽車大廠福斯（Volkswagen，大陸稱「大眾」）派大陸行銷長桑皮爾（Jochen Sengpiehl）日前在泰國吸食大麻，在入境北京時遭警方發現後關押。大陸外交部發言人林劍23日在例行記者會中證實，「大眾公司的這名人士因吸食可卡因被中國公安機關依法行政拘留10日並遣送出境」。

桑皮爾（Jochen Sengpiehl）曾擔任福斯汽車全球市場行銷經理多年，據稱，福斯汽車經典廣告口號「Das Auto」就是尤其創造。

桑皮爾2022年8月被派往中國大陸，負責產品策略、創新管理和產品行銷等工作。德國《圖片報》（Bild-Zeitung）報導，桑皮爾在大陸十一假期期間前往泰國度假，兩周前，他結束泰國蘇梅島之旅，在北京入境時遭警方檢查發現他曾吸食過大麻，桑皮爾接受大陸警方數小時訊問後被關押。

報導稱，在福斯和德國駐北京大使館交涉下，桑皮爾在被關押10天後獲釋，但要求他立即離境。

根據北京市朝陽公安分局10日發布的一份行政處罰決定書，「當事人」10月5日在泰國吸食大麻和古柯鹼，以上事實有違法行為人的陳述和申辯、鑒定意見等證據。

德國官員22日也證實桑皮爾遭大陸關押並遣送出境，目前尚不清楚桑皮爾未來是否還有機會重返中國大陸。

德國外交部在回應《法蘭克福彙報》質詢時表示，桑皮爾被中方關押期間，得到了德國駐大陸使館的領事援助，使館同當事人本人、他的家人以及中國大陸有關部門一直保持密切溝通。

中國大陸駐泰國大使館網站2022年就曾回應民眾有關大麻的詢問。文章指出，吸食大麻或食用含有大麻成分的食物、飲料會在尿液、血液、唾液和毛髮等生物檢材中留下長期的痕跡，可作為認定吸毒違法的證據。因此，即便是在外吸食大麻，返回中國後如被查驗出，等同於在國內吸毒，將受到相應法律處罰。

有大陸民眾在小紅書上發文稱，2023年6月從曼谷回到西安，落地時機組突然廣播通知，將抽檢十幾名乘客進行尿檢，被抽檢者的名單已提前擬好，空服員會廣播遭抽檢旅客的座位號及名字，讓這些人先行下機。另外也有多名網友表示，從曼谷入境大陸不同城市時都曾遇到抽查。

定居在上海的蘇格蘭記者Cameron Wilson韋侃侖也曾於2023年3月在社群平台X上發文指出，他一位朋友農曆年假期前往泰國抽大麻，後來經人舉報，在回到大陸後遭檢測呈陽性，因此被驅逐出境，但大陸警方並未告訴對方究竟是違反了什麼法律。

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