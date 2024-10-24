習近平：無論國際形勢如何變化 都不動搖與伊朗合作

在中東情勢進一步惡化之際，大陸國家主席習近平表態力挺伊朗。習近平當地時間23日下午在俄羅斯喀山出席金磚國家領導人會晤期間會見伊朗總統佩澤希齊揚時表示，伊朗是具有重要地區和國際影響的國家，也是中國的好朋友、好夥伴。在世界百年變局加速演進背景下，中伊關係的戰略意義更加突顯。無論國際和地區形勢如何變化，中方都將毫不動搖發展同伊朗友好合作。

據新華社報導，習近平告訴佩澤希齊揚，中方支持伊朗維護好國家主權、安全和民族尊嚴，穩步推進自身經濟社會發展，改善並深化同週邊國家的睦鄰友好關係。中方願同伊方堅定相互支持，維護不干涉內政等國際關係基本準則，維護兩國的正當權益。中方願同伊方加強各領域交流合作，推動兩國全面戰略夥伴關係健康穩定發展，更好造福兩國人民。

習近平祝賀並歡迎伊朗首次作為正式成員參加金磚國家領導人會晤，指出中方願同伊方在金磚等多邊框架內加強合作，進一步提升全球南方的影響力和發言權，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

新華社報導，佩澤希齊揚表示，中國是伊朗最重要的合作夥伴，伊中全面戰略夥伴關係及各領域合作保持良好發展勢頭。伊方希同中方共同努力，落實好兩國全面合作計劃，推動兩國在互聯互通、基礎設施、清潔能源等領域深化合作，取得更多成果，這不僅將助力伊朗國家發展，也有助於促進地區和平與穩定。

佩澤希齊揚並稱，伊朗願同中方繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，共同反對霸權霸凌。感謝中方支持伊朗正式加入金磚合作機制，期待同中方在金磚國家等多邊平台密切協作。

報導稱，雙方還就當前中東地區形勢交換意見。習近平指出，中方對當前中東地區局勢深感憂慮。盡早實現加薩停火止戰，是緩和地區局勢緊張的關鍵。國際社會應該形成合力，敦促有關各方切實履行聯合國安理會決議，避免地區局勢進一步動盪。

在伊朗與以色列爆發衝突後，美國除多次對伊朗施加制裁外，並在本月中旬再對以色列提供了薩德反飛彈系統。美國國務卿布林肯22日第11度赴中東進行穿梭外交，首站即前往以色列推動重啟以哈停火談判。

當地時間22日，以色列總理內唐亞胡與布林肯舉行了約兩個半小時的會晤，雙方討論了加薩、黎巴嫩以及伊朗等問題。會晤結束後，雙方各自發布新聞稿。央視新聞稱，新聞稿件內容中顯示，兩國在地區局勢的側重點略有不同，體現出雙方的分歧。