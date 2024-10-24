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港凶嫌有意赴台投案 等了5年

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
涉嫌於2018年在台灣殺害女友潘曉穎的陳同佳，有意來台投案卻因兩岸關係及台港關係不佳，五年來仍未能成行。 （美聯社資料照片）
涉嫌於2018年在台灣殺害女友潘曉穎的陳同佳，有意來台投案卻因兩岸關係及台港關係不佳，五年來仍未能成行。 （美聯社資料照片）

觸發香港政府修訂「逃犯條例」及隨後「反送中運動」的在台殺人案疑犯陳同佳，有意來台投案卻因兩岸關係及台港關係不佳，五年來仍未能成行。香港立法會議員管浩鳴表示，陳同佳目前仍隱居深山、足不出戶，他赴台意願一直沒有變，但只能繼續等待。

陳同佳二○一八年二月和女友潘曉穎在台旅遊期間，涉嫌殺害潘曉穎後棄屍潛逃回香港。同年十二月三日，台灣士林地方檢察署正式對陳同佳發布通緝。

二○一九年陳同佳在港被控洗黑錢並判刑，同年十月廿三日出獄。當時他公開向死者潘曉穎的家人鞠躬道歉，並承諾赴台投案，但因我方堅持台港必須先建立司法互助合作機制，被香港方面指責是政治操弄。雙方僵持不下，也導致陳同佳一直未能成行，潘曉穎母親已多次公開要求陳同佳儘快兌現承諾。

香港星島日報報導，陳同佳刑滿出獄已五年，迄今仍未能赴台「自首」（陳同佳已遭台灣通緝，應是投案，而非自首）。一路協助陳同佳的聖公會法政牧師管浩鳴表示，希望台灣當局以人道立場處理事件。儘管兩岸關係、台港關係未見好轉，短期內也難見曙光，但他仍希望在未來幾個月，循其他途徑加快跟進。

管浩鳴強調，陳同佳事件無論如何都要解決，對潘母、陳同佳以至香港市民，都要有所交代。

星島日報稱，有香港資深建制派批評台灣，疑犯承認殺人並「送上門」，卻不被批准入境是「荒天下之大謬」，並指台灣是政治立場先行，以司法互助為由製造「主權」議題，但目前兩岸關係差，案件難有進展。

香港資深大律師湯家驊也認為，台灣以司法管轄權為由阻止陳同佳赴台，做法不符國際標準，但目前政治環境下，也看不到問題有解決曙光。

港府二○一九年因陳同佳案，曾啟動修訂「逃犯條例」草案，結果引發長達一年的大規模「反送中運動」，事件甚至影響二○二○年的台灣大選。

管浩鳴 陳同佳 香港

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