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營救大進滿船長 澎湖團今會國台辦

聯合報／ 記者林保光王昭月陳政錄／高雄—北京連線報導
澎湖籍漁船大進滿88號。圖／讀者提供
澎湖籍漁船大進滿88號。圖／讀者提供

澎湖「大進滿八十八號」漁船七月間在金門外海作業，遇大陸海警登檢，船長與四名船員連人帶船被帶往大陸，船長至今未回，澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全澎湖縣議長陳毓仁父子等人赴北京，今天拜會大陸國台辦，希望月底船長能獲釋。

大進滿八十八號於七月二日在金門捕撈小管，遇大陸海警登檢，陸方以違反「伏季休漁」押往泉州，經澎湖兩岸交流協會等人士斡旋，八月十四日一名台籍和三名印尼籍船員獲釋返回馬公，但洪姓船長仍未釋放。

陳雙全、陳毓仁及多名澎湖議員等人赴大陸，昨天下榻北京，預計今天會見國台辦主任或副主任。

大陸國台辦昨日已通知媒體，今日下午四時，該辦主要負責同志將會見澎湖有關人士，會見後有聯合採訪。

陳雙全表示，大進滿八十八號洪姓船長被押在大陸三個多月，近日他們再與陸方溝通出眉目，此次赴國台辦反映這件事，希望國台辦交辦，讓船長在月底獲釋返回澎湖。

陳雙全等人此行除談大進滿八十八號的事，陳雙全也將向國台辦反映，希望陸方對澎湖漁民的捕魚作業能「睜一隻眼、閉一隻眼」，對海峽中線可比照九二共識。另，因金門、馬祖已小三通，澎湖因觀光一直衰退，也希望陸方能以文化、宗教交流等特許專案，放寬大陸人民到澎湖觀光，促進澎湖觀光並帶動商機。

國台辦 澎湖縣 陳雙全

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