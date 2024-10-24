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海事磋商 中籲日尊重陸領土主權

聯合報／ 記者陳宥菘陳湘瑾／綜合報導

近日在國際原子能總署（IAEA）組織下，中國大陸在內的多國專家前往福島第一核電站附近海域，獨立展開海水取樣活動。這是中日雙方上月就核汙水排海長期監測達成共識後，大陸首次對福島核汙水獨立取樣。另，中日於廿三日舉行海洋事務高級別磋商機制第十七輪磋商。

日本去年八月下旬啟動福島核汙水排海後，引發北京強烈不滿，並因此全面禁止日本水產品進口，導致雙邊關係惡化。雙方直到上月達成共識，宣布將在IAEA框架下設立覆蓋排海關鍵環節的長期國際監測安排，並將確保大陸等所有利益相關國家有效參與其中以及這些參與國得以獨立取樣監測、實施實驗室分析比對。

根據IAEA網站消息，IAEA十五日在福島第一核電廠附近海域開展海洋取樣活動，現場有來自大陸第三海洋研究所、韓國核能安全研究所和瑞士施皮茨實驗室的專家參與海洋取樣，他們親手採集樣本，之後能夠在各自實驗室進行後續的分析工作。

IAEA指出，這是IAEA在中日達成共識後，採取追加措施的第一個實際步驟。

值得關注的是，中日上月達成的四點共識，包含中方將在有效參與IAEA框架下的監測活動實施後，基於科學證據著手調整有關措施，「逐步恢復符合規準的日本水產品進口」。

另，據央視新聞報導，廿三日，大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮與日本外務省亞洲大洋洲局局長鯰博行在日本東京共同主持中日海洋事務高級別磋商機制第十七輪磋商。

雙方分別舉行了全體會議和海上防務、海上執法與安全、海洋經濟三個工作組會議，就兩國間涉海事務坦誠深入交換意見。

報導稱，中方闡述了在東海、釣魚島、南海、台海及海空安全等問題上的立場，敦促日方切實尊重中國領土主權和安全關切，停止涉海消極言行，以實際行動促進中日關係改善發展。

日本共同社表示，雙方可能就中國大陸因東京電力福島第一核電站處理水排海而暫停進口日本水產品的措施，以及東海局勢交換了意見。

日本 核電 福島

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