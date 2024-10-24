快訊

林姿妙官司牽動2026宜縣長選舉 陳琬惠：藍白有合作空間

周杰倫演唱會門票喊到30萬 北市警速破全台最大賣黃牛票Line群組

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

聽新聞
0:00 / 0:00

5年來首次 「習莫會」中印打破僵局

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸國家主席習近平昨日下午在俄羅斯喀山會見印度總理莫迪，這是兩人五年來首次正式會面，被視為是中印打破外交僵局的重要象徵。（美聯社）
大陸國家主席習近平昨日下午在俄羅斯喀山會見印度總理莫迪，這是兩人五年來首次正式會面，被視為是中印打破外交僵局的重要象徵。（美聯社）

大陸國家主席習近平昨日下午在俄羅斯喀山會見印度總理莫迪，這是兩人五年來首次正式會面。幾天之前，兩國甫就二○二○年以來的邊境問題達成協議。習近平在會晤中強調，雙方應該加強溝通和合作，妥處矛盾分歧，相互成就彼此發展夢想。莫迪則強調，維護邊境和平穩定仍應是首要任務。

復旦大學南亞研究中心主任張家棟接受上海解放日報訪問時表示，「習莫會」如期登場，意味中印打破外交僵局。雙方邊境問題解決方案落實得好，其他部門的運籌環境就更寬鬆，但仍有不少負面因素會對中印關係的長期發展形成干擾，不會因為邊界問題解決方案就迎刃而解。

習近平與莫迪正在俄羅斯喀山出席金磚國家峰會，兩人利用會議期間舉行雙邊會晤。

據央視新聞報導，習近平強調，中印關係本質是兩個十四億多人口的相鄰發展中大國如何相處的問題。發展是中印兩國當前最大的「公約數」。雙方應該繼續堅持中印「互為發展機遇、互不構成威脅」、「是合作夥伴而非競爭對手」等重要共識，堅持正確戰略認知，共謀相鄰大國和睦相處、共同發展的光明正道。

莫迪則回應稱，印中關係保持穩定發展對兩國和兩國人民至關重要，事關廿八億人民的福祉和未來。莫迪也在社交媒體X發文表示，印中關係對兩國人民、對區域和世界的和平與穩定都很重要。相互信任、相互尊重、相互體諒將引領雙邊關係。

央視新聞指出，習近平與莫迪積極評價近期雙方通過密集溝通就解決邊境地區有關問題取得重要進展。莫迪就改善和發展兩國關係提出設想和建議，習近平對此表示原則贊同。

報導稱，雙方同意，發揮好兩國邊界問題特別代表會晤機制作用，共同維護好邊境地區和平安寧，尋求公平合理的解決方案；雙方同意，兩國外長和各層級官員開展對話，推動兩國關係早日重回穩定發展軌道；雙方同意，在多邊場合加強溝通和合作，維護發展中國家共同利益。

此外，雙方還認為，本次會晤具有建設性和重要意義，同意從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，不讓具體分歧影響兩國關係大局，為地區和世界和平與繁榮、推進世界多極化作出積極貢獻。

習近平與莫迪上次正式會晤是二○一九年十月在印度。隔年五月，共軍與印軍爆發邊境衝突後，兩人未再有過正式會晤，僅在二○二二年峇里島G二○峰會及二○二三年南非金磚峰會期間進行過簡短交談與非正式討論。

中印邊境歷經近四年半的對峙，印中外交部周一、二先後證實雙方已就邊境地區問題達成協議，邊境已恢復到二○二○年脫離接觸的狀態，雙方將落實解決方案。此進展成為實現兩國關係正常化的關鍵一步，路透指出，這為改善兩國政治和商業關係鋪平了道路。

溝通 習近平 莫迪

延伸閱讀

金磚峰會談俄烏戰爭 習近平：堅持戰事不升級等3原則

俄媒：「習普會」觸及中俄兩國結算設施問題

中俄鐵桿情深？普亭這個動作洩漏與習近平關係「沒那麼密切」

金磚峰會 習普會晤 互誇中俄情誼

相關新聞

月入3500以下 中國超低收人口逾6億 專家：重回集體貧窮

中國一民間協會分析2023年中國個稅報告，推算每月收入3500元人民幣（約491美元）以下的超低收入人口逾6億；而100...

劉兆玄：文化力量超越隔閡 為兩岸和平發展做出貢獻

中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄23日出席在北京舉行的首屆「海峽兩岸中華文化峰會」並致辭，遭部分媒體及綠營民代指控是淪...

境外吸毒也違法 福斯高層泰國吸大麻入境北京被捕

曾使用過包括大麻在內等毒品者，對於是否要前往中國大陸恐須三思。德國汽車大廠福斯（Volkswagen，大陸稱「大眾」）派...

中印領導人會晤 習近平：雙方應該加強溝通合作

大陸國家主席習近平23日下午在俄羅斯喀山會見印度總理莫迪，這是兩人自2019年以來首次正式會面。習近平表示，雙方應該加強...

習近平：建設公正金磚 推動國際金融體系改革

中國國家主席習近平昨在金磚國家峰會上發表講話，強調金磚國領頭羊角色及和平創新基調。他促順應「全球南方」崛起大勢，建設「公...

為28億人民打破僵局 5年來首次「習莫會」在金磚登場

中國國家主席習近平23日下午在俄羅斯喀山會見印度總理莫迪，這是兩人5年來首次正式會面。幾天之前，兩國甫就2020年以來的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。