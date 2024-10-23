中日海洋事務高級別磋商 陸敦促尊重領土主權關切

大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮和日本外務省亞洲大洋洲局局長鯰博行23日在東京共同主持中日海洋事務高級別磋商機制第17輪磋商。中方闡述在台海等問題上的立場，敦促日方切實尊重中國大陸領土主權和安全關切；日本則針對東京電力福島第一核電站「處理水」排海，以及中國大陸海警船駛入釣魚台（日稱尖閣諸島）附近日本領海等議題，與中方交換意見。

據央視和共同社報導，這是繼去年10月在江蘇舉行中日海洋事務高級別磋商後，雙方再次舉行的海洋事務高級別磋商。雙方分別舉行了全體會議和海上防務、海上執法與安全、海洋經濟三個工作組會議。

中方闡述在東海、釣魚島、南海、台海及海空安全等問題上的立場，敦促日方切實尊重中國領土主權和安全關切，停止涉海消極言行，以實際行動促進中日關係改善發展。

日本政府圍繞中國海警船駛入釣魚台附近日本領海、以及中方在日本專屬經濟區（EEZ）設置浮標的問題，再次闡述日方立場。

關於「處理水」排海，日中兩國政府在9月達成共識，將在國際原子能總署（IAEA）框架下，實施中國大陸等也參與的追加監測，大陸則將恢復進口符合標準的日本水產品。陸媒此前報導，IAEA在本月15日也組織了來自中國大陸、韓國和瑞士的國際專家，前往福島第一核電站附近海域，獨立展開海水採樣活動。

雙方同意，繼續就涉海事務保持密切溝通，妥善管控矛盾分歧，深化務實合作，為把東海建設成為和平、合作、友好之海，推動構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係作出積極努力。雙方並圍繞防務安全、海上執法、海事搜救、海洋環保、漁業管理和海洋科研等具體領域合作進行溝通。

本次中日海洋事務高級別磋商機制第17輪磋商，中方由大陸外交部、中央外辦、國防部、自然資源部、生態環境部、交通運輸部、農業農村部、國家能源局、中國海警局及日方外務省、國家安全保障局、防衛省、海上保安廳、水產廳、環境省、資源能源廳分別派員參加；日方由外務省亞洲大洋洲局局長鯰博行擔任團長，防衛省、海上保安廳、環境省和水產廳的負責人等出席。