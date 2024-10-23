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啟德郵輪碼頭生意慘澹 香港議員提議讓共軍航艦駐泊

聯合報／ 香港特派員李春／香港即時報導
圖為早前一艘郵輪停泊在香港啟德郵輪碼頭的資料圖。 （中新社）
圖為早前一艘郵輪停泊在香港啟德郵輪碼頭的資料圖。 （中新社）

香港啟德郵輪碼頭生意慘澹，有立法會議員倡議北京中央派航空母艦駐泊，以吸引人流。港府官員則回稱暫時認為在日常處理郵輪安排都處理得很好。

香港政府在原啟德機場的跑道一頭，2010年開建郵輪碼頭，2013年、2014年先後建成二個郵輪泊位。港府期望建成啟德郵輪碼頭後，可助力香港發展成為亞洲的郵輪中心。

但這個碼頭建成後生意不佳，批評聲音不斷。23日香港立法會會議上，有議員對發展郵輪旅遊提出口頭質詢，選委界議員陳月明稱，香港郵輪碼頭商業區生意慘澹，未能發揮經濟效益，建議向北京中央要求容許解放軍航艦停泊香港，吸引人流。另有議員指啟德郵輪碼頭交通混亂，促請港府考慮增設躉船或水上的士疏導人流。

港府文化體育及旅遊局局長楊潤雄在立法會回應，稱港府一直推動郵輪以香港作母港，鼓勵新航線來港，增加訪港航次，支持香港旅遊業界推出特色行程，例如本周抵港的郵輪旅客，獲安排參加美酒佳餚巡禮。

楊潤雄又稱，今年有卅間郵輪公司會派船到香港，比去年增加12間，預計全年會有33萬人次郵輪旅客來港，比去年增加一半。香港政府年底還會推出「旅遊業發展藍圖2.0」，會有推動郵輪訪港的措施。

楊潤雄指，已盡量善用碼頭空間舉辦展覽及活動，但郵輪碼頭並非商場，而是要發揮大型基建的作用，認為要平衡發展商業及接待旅客的工作，預計啟德體育園落成後，能與郵輪碼頭產生協同效應。

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