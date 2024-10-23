快訊

林姿妙官司牽動2026宜縣長選舉 陳琬惠：藍白有合作空間

周杰倫演唱會門票喊到30萬 北市警速破全台最大賣黃牛票Line群組

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

聽新聞
0:00 / 0:00

遼寧艦行經台海 北京：陸航母在「自己領海」行駛 再正常不過

聯合報／ 記者羅印冲／即時報導
中共遼寧艦編隊昨天進入台灣海峽。圖/路透
中共遼寧艦編隊昨天進入台灣海峽。圖/路透

國防部23日通報，中共解放軍「遼寧號」航艦編隊22日晚行經台灣海峽，中國大陸外交部發言人林劍23日回應相關問題時稱，大陸航母在「自己的領土和領海」行駛，是再正常不過的事情。

我國防部23日通報稱，遼寧號航艦編隊22日晚上由東沙群島附近海域經台灣海峽北駛，國軍運用聯合情監偵系統嚴密掌握，適當保持警戒與應對。

鑒於中共解放軍在14日發動「聯合利劍-2024B」圍台軍演後仍動作頻頻，近日分別在福建平潭牛山島沿海部分區域、福州羅源灣港區可門水道進行兩場實彈射擊，演訓位置鄰近台灣本島和馬祖列島。因此，遼寧號航艦編隊22日行經台海也引發兩岸各界關注。

在大陸外交部23日下午的例行記者會上，法新社記者提問：台灣「國防部」稱，正監測一艘中方的航空母艦穿越台灣海峽。中方能否證實？台灣「國防部長」今天在提及本月稍早的軍演時稱，對台灣的封鎖視同戰爭。中方對此有何評論？

據新加坡聯合早報及大陸外交部官網發布，大陸外交部發言人林劍回應時首先宣稱，台灣是中國的一個省，不存在什麼「國防部」，也不存在什麼「國防部長」，這也不是一個外交問題。

隨後林劍強調，台灣是中國的領土，中國大陸航母在「自己的領土和領海行駛」是再正常不過的事情。他還說，無論台灣當局說什麼、做什麼，都改變不了海峽兩岸同屬一個中國的事實，也改變不了兩岸終將統一、也必將統一的大勢。

台灣海峽 國防部 外交部

延伸閱讀

顧立雄：美國維持台海戰略模糊 藉此進行嚇阻

國防部：中共發射運載火箭 位於大氣層外對台無危害

圖表看時事／台海2周不平靜…聯合利劍後緊接2實彈射擊 圖解近期軍事活動

遼寧艦穿台海北上 顧立雄：若進行封鎖 國際不可能坐視

相關新聞

月入3500以下 中國超低收人口逾6億 專家：重回集體貧窮

中國一民間協會分析2023年中國個稅報告，推算每月收入3500元人民幣（約491美元）以下的超低收入人口逾6億；而100...

劉兆玄：文化力量超越隔閡 為兩岸和平發展做出貢獻

中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄23日出席在北京舉行的首屆「海峽兩岸中華文化峰會」並致辭，遭部分媒體及綠營民代指控是淪...

境外吸毒也違法 福斯高層泰國吸大麻入境北京被捕

曾使用過包括大麻在內等毒品者，對於是否要前往中國大陸恐須三思。德國汽車大廠福斯（Volkswagen，大陸稱「大眾」）派...

中印領導人會晤 習近平：雙方應該加強溝通合作

大陸國家主席習近平23日下午在俄羅斯喀山會見印度總理莫迪，這是兩人自2019年以來首次正式會面。習近平表示，雙方應該加強...

習近平：建設公正金磚 推動國際金融體系改革

中國國家主席習近平昨在金磚國家峰會上發表講話，強調金磚國領頭羊角色及和平創新基調。他促順應「全球南方」崛起大勢，建設「公...

為28億人民打破僵局 5年來首次「習莫會」在金磚登場

中國國家主席習近平23日下午在俄羅斯喀山會見印度總理莫迪，這是兩人5年來首次正式會面。幾天之前，兩國甫就2020年以來的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。