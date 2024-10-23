遼寧艦行經台海 北京：陸航母在「自己領海」行駛 再正常不過

我國防部23日通報，中共解放軍「遼寧號」航艦編隊22日晚行經台灣海峽，中國大陸外交部發言人林劍23日回應相關問題時稱，大陸航母在「自己的領土和領海」行駛，是再正常不過的事情。

我國防部23日通報稱，遼寧號航艦編隊22日晚上由東沙群島附近海域經台灣海峽北駛，國軍運用聯合情監偵系統嚴密掌握，適當保持警戒與應對。

鑒於中共解放軍在14日發動「聯合利劍-2024B」圍台軍演後仍動作頻頻，近日分別在福建平潭牛山島沿海部分區域、福州羅源灣港區可門水道進行兩場實彈射擊，演訓位置鄰近台灣本島和馬祖列島。因此，遼寧號航艦編隊22日行經台海也引發兩岸各界關注。

在大陸外交部23日下午的例行記者會上，法新社記者提問：台灣「國防部」稱，正監測一艘中方的航空母艦穿越台灣海峽。中方能否證實？台灣「國防部長」今天在提及本月稍早的軍演時稱，對台灣的封鎖視同戰爭。中方對此有何評論？

據新加坡聯合早報及大陸外交部官網發布，大陸外交部發言人林劍回應時首先宣稱，台灣是中國的一個省，不存在什麼「國防部」，也不存在什麼「國防部長」，這也不是一個外交問題。

隨後林劍強調，台灣是中國的領土，中國大陸航母在「自己的領土和領海行駛」是再正常不過的事情。他還說，無論台灣當局說什麼、做什麼，都改變不了海峽兩岸同屬一個中國的事實，也改變不了兩岸終將統一、也必將統一的大勢。