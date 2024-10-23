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全軍合成訓練結束 中共軍委副主席張又俠：蹚出作戰能力新路徑

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中共軍委副主席張又俠參加合成訓練交流總結並講話指出，探索合成訓練新模式，蹚出部隊作戰能力生成新路徑。（圖／取自央視國防軍事頻道截圖）
中共軍委副主席張又俠參加合成訓練交流總結並講話指出，探索合成訓練新模式，蹚出部隊作戰能力生成新路徑。（圖／取自央視國防軍事頻道截圖）

大陸國防部發布，全軍合成訓練現場會20日至22日在河北張家口召開。中共軍委副主席張又俠出席會議，並觀摩示範課目演練和夜間實彈檢驗性演習。他參加合成訓練交流總結並講話指出，探索合成訓練新模式，蹚出部隊作戰能力生成新路徑。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑23日解釋，大陸的合成部隊進入基地演習，類似台灣的聯兵營、聯兵旅進入屏東保力山進行演習。「因為基地裡有完整的紅、藍軍對抗，所以這是共軍陸軍進入基地進行年度實戰考核，嘗試新的作戰戰法，去展示操演，如果成功就會變成一個範本並推廣。」

新華社報導，張又俠指出，要聚焦實現建軍一百年奮鬥目標，瞄準形成基於網路信息體系的聯合作戰能力，加快構建新型軍事訓練體系，下大力抓好合成訓練創新發展。要突出強化單元集成訓、戰術協同訓、對抗檢驗訓，不斷推動合成訓練實踐走深走實。

張又俠強調，要結合軍事訓練大綱編修完善訓練內容，抓緊培養懂合成、善組訓的專業人才隊伍，進一步規範訓練組織，搞好保障條件配套，不斷把訓練實踐引向深入。要壓實抓訓責任，健全制度機制，純正訓練風氣，凝聚推進合成訓練的整體合力，努力開創實戰化訓練新局面。

包括中共軍委機關有關部門、軍委聯指中心、各戰區、各軍兵種、軍委各直屬單位、武警部隊和相關院校領導參加會議，全軍旅團級以上作戰部隊、有關訓練機構和院校、省軍區通過電視電話會議系統同步跟學跟訓。

中共 共軍 演習

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