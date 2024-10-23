55歲洪磊任陸外交部部長助理 曾是最年輕發言人

大陸國務院發布任免國家工作人員，大陸外交部原禮賓司司長洪磊，已被任命為外交部部長助理。陸媒形容他給外界形象是幹練儒雅。2010年時年41歲的他，成為外交部第25任新聞發言人，曾是最年輕的發言人。

洪磊最近一次公開活動是在14日，他以禮賓司司長身分接受薩爾瓦多新任駐華大使洛佩斯遞交的國書副本。

根據大陸外交部官網「主要官員」欄目，洪磊目前在四名部長助理中排名最末。洪磊升任後，外交部現在已經有四位部長助理、五位副部長。其中馬朝旭和華春瑩兩位副部長都曾擔任過外交部發言人，馬朝旭還曾是洪磊的直接上司，二人在新聞 司共事數年。

財新網報導，現年55歲的洪磊，是浙江杭州富陽人，1991年從北京語言大學畢業後就進入大陸外交部工作。除了兩段駐荷蘭使館與駐舊金山總領館的經歷外，長期在外交部新聞司工作，從基層的科員起步，歷任新聞司副處長、處長、參贊。

北京語言大學的「北語校友」刊物，曾於2012年刊登洪磊專訪，談到當年如何進入外交部，洪磊回憶當時外交部的考試包括中文考試、英語的筆試口試以及各方面的綜合考試，考了整整兩天。考試注重考生的政治水準、語言能力、交往能力以及團隊合作精神。

2010年10月28日，是洪磊外交生涯中的一個重要里程碑，他首次以外交部發言人的身分亮相，成為中國外交的第25位發言人。

中國之聲「新聞縱橫」報導，當天出席發布會的洪磊戴著一副眼鏡，身穿一身深藍色暗條紋西裝，白色襯衫，打了一條天藍色底、銀色細條紋的領帶。

整場發布會時間不長，不到20分鐘就結束了。洪磊回答的12個問題涉及中英關係、伊朗核問題、世博外交成果等。在發布會上，洪磊的表現沉穩、老道，聲音乾淨、俐落，回答問題簡潔、明瞭。例如在涉及比較敏感的中日問題時，他僅僅用幾個字就清晰地回答提問，給人的印象是溫文爾雅，但又不失立場。