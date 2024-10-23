中國論文逾半數引用者為本國人 排名引發質疑

中國學者的論文發表數和被引用數號稱世界第一，但其論文引用者逾半數為同樣來自中國的學者，已讓國際學界關注到，中國的引文排名可能被誇大；當地學者則擔心，中國在學術方面的國際影響力不足。

「科學」（Science）期刊9月下旬發出一篇報導，透過今年兩份來自日本與德國的研究，指中國科學家經常引用本國的學者論文，也就是所謂的「自引」，而這很可能推高了中國論文被引用的排名。

今年8月，日本國家科學技術政策研究所（NISTEP）發布了一項研究，選取了2020年至2022年間，來自25個國家的作者所發表的被引用次數最多的前10%論文，結果顯示，中國有62%的引用來自國內學者，這一比例遠高於其他國家。美國以24%的本土引用率位居第2。

另一份由德國慕尼黑大學（Ludwig MaximilianUniversity of Munich ）學者所做的研究，則是先用影響因子篩選出20個廣泛科學領域內排名前10%的461種期刊，檢索它們在2000年至2021年間發表的所有論文，結果顯示，中國論文獲得的引用中，有57%來自國內學者，這一比例在所有研究國家中最高，而美國則以37%的本土引用率位居第2。

德國學者發現，中國學者論文的本土引用「超過了根據其規模所應預期的水平」，「中國在引文排名中的顯著上升被誇大了」。

文章指出，這種現象背後有多重原因，包括：中國研究人數快速成長，他們也有越來越多高品質的產出，但中國文化中看重「關係」或相互支持的傳統也起到了推動作用；有的科學家則是為了提升同事和機構的引用次數，而引用可能與自己論文關聯不大的工作。

中國近年已經成為全球論文被引率的第一名。中國科學技術信息研究所近日發布「2024年中國科技論文統計報告」顯示，按第一作者、第一單位統計分析的結果顯示，2023年中國發表高水準國際期刊論文11.85萬篇，占世界總量的33.6%，被引用次數為81.89萬次，論文發表數量和被引用次數均排在世界第一位。

早在去年，日本官方單位發布的「科學技術指標2023」報告就指出，中國研究人員有很強的相互引用論文傾向。中國國際科技論文引用數量迅速成長背後的驅動力之一，可能就是這種本國學者之間的相互引用。

微信公眾號「知識分子」今年7月發表的文章也關注此議題。文章指出，中國擁有最明顯的「本土偏見」，意味著相比中國學者在頂刊上的產出體量和品質，他們在國際學術界的影響力明顯更低。

前述德國學者的研究團隊中，有一位來自華東理工大學商學院的講師邱姝敏，她認為這個問題背後有兩種可能的邏輯，第一種是「抱團」的邏輯，就是中國學者們太願意引用圈子裡的「自己人」了；另一種邏輯是，外國學者對中國學者的論文引用太少了。

邱姝敏做了一個數據補充。美國學者的頂刊論文參考文獻中有34.6%都來自本國。反觀中國科學家的頂刊論文，參考文獻中本國學者論文的比例只占14.8%。

也就是說，每位中國學者引用的本國同行論文的比例並不高，但因為沒有太多國外學者引用中國學者的學術成果，導致中國的自引比例在統計上異常突出。考慮到全世界都在引用美國學者的論文，美國學者自引比例在整體上得到了稀釋，其自引現象看起來也就不那麼顯著。

邱姝敏表示，知識需要擴散才能發揮出經濟和學術上的價值。中國論文發表數量和品質都迅速成長，她認為「

接下來應該關注的是你的研究有沒有獲得相應的影響力和話語權？對整個全球科學社區的發展和對人類認知前沿的推動做出了多少貢獻？」