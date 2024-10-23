習近平喀山見寮國家主席：做大做強中老鐵路，推進中老經濟走廊

據新華社，當地時間10月22日晚，大陸國家主席習近平在俄羅斯喀山出席金磚峰會期間會見寮國人民革命黨中央總書記、國家主席通倫。習近平表示，雙方要繼續做大做強中老（老撾，即寮國）鐵路，推動中老經濟走廊建設，打造共建「一帶一路」合作樣板。通倫則重申，寮國黨和政府堅定不移奉行一個中國政策。

習近平指出，去年10月，我們就深化中老全面策略合作達成重要共識。一年來，兩黨兩國各部門各地方積極落實，推動互聯互通、經貿投資、人文交流等領域合作取得豐碩成果。身為社會主義同志加兄弟，中老關係在中國週邊外交中具有特殊重要位置，始終走在建構命運共同體的前面。

他說，無論國際情勢如何變化，中國永遠是寮國可信賴的朋友和夥伴。中國正以高品質發展全面推動中國式​​現代化，寮國也處於國家發展振興的新階段。中方願同老方鞏固策略互信，深化務實合作，推動中老命運共同體建設持續走深走實。

習近平指出，中方願同老方加強交流互鑑，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持。雙方要繼續做大做強中老鐵路，推動中老經濟走廊建設，打造共建「一帶一路」合作樣板。中方願進口更多寮國優質農產品，密切教育、文化、青年等領域交流合作。恭喜老方成功主辦東亞合作領袖系列會議，歡迎老方積極參與金磚合作。雙方要加強多邊協調配合，共同維護國際公平正義及廣大發展中國家利益。

通倫表示，去年他赴華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，同習近平總書記共同簽署建構老中命運共同體新版行動計畫。目前有關落實行動有力有效。老中關係正處於歷史最佳時期，雙邊合作的深度、廣度日益擴大。中國長期以來給予寮國寶貴支持，極大促進了寮國經濟社會發展，並期待同中方持續推動老中鐵路和老中經濟走廊建設，建構老中命運共同體。

通倫表示，他願重申，寮國黨和政府堅定不移奉行一個中國政策，毫不動搖支持中國政府捍衛國家核心利益，支持中方在涉台、涉港、涉疆等議題上的正當立場。寮國願同中方繼續密切在東協等多邊平台合作。