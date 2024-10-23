中梵主教協議 延長4年

中國大陸與梵蒂岡的主教任命協議第三度獲續簽，且這次大陸官方宣布的續簽期限為四年，超過前兩次的兩年，但仍為「臨時性」協議，而北京還強調雙方將「持續推進中梵關係改善」。

大陸外交部發言人林劍昨在記者會上證實，大陸與梵蒂岡的主教任命臨時協議第三度續簽。

林劍表示，雙方均對協議執行的成效予以積極評價，經友好協商，決定將協議再延期四年，雙方將本著建設性精神保持接談，持續推進中梵關係改善。

教廷媒體梵蒂岡新聞網則指出，續簽的決定「經過適當的磋商和評估」，並強調梵蒂岡仍打算繼續與中方進行尊重和建設性的對話，發展雙邊關係，以造福於該國天主教會和全體中國人民的利益。

天主教通訊社稍早前披露，北京向教廷伸出橄欖枝，有意放寬梵中主教任命協議的年限，不再要求每兩年屆期續約一次。

大陸與梵蒂岡就主教任命協議已洽談多年，二○一八年九月廿二日由雙方副外長在北京簽署協議以來，按每兩年續簽一次的規律，如今是第三次延期，且首度將延期的效期拉長到四年。成果上，協議前四年新任命六位主教，後兩年至少任命五位主教，但包含大陸調任沈斌到上海教區、彭衛照到江西教區，都未在事前獲得梵蒂岡同意。

德國之聲此前報導，儘管該協議已數次延長，但雙方對「神權」和「主權」的爭執仍未解決，且中方去年至今年接連自行任命上海、汕頭等教區主教，梵蒂岡最後都被迫認可，使教宗及其領導層受到巨大批評。

教廷雖為我邦交國，但近期積極釋出與大陸加強關係的訊號。今年五月，教廷國務卿帕洛林向媒體透露希望在大陸設立常設辦事處；今年九月中，天主教宗方濟各結束東南亞的訪問，在搭機返程中表示「我非常渴望訪問中國」。