金磚峰會前 中印邊境達協議

金磚國家領導人峰會舉行前夕，中國大陸外交部和印度外交部長蘇杰生均證實，中印雙方已就邊境地區問題達成協議，中方將與印方落實解決方案。路透指出，這項進展為中印改善政治和商業關係鋪平了道路。

中印兩國軍隊自二○二○年五月爆發邊境衝突以來，歷經近四年半的對峙，如今出現重大進展，這使大陸國家主席習近平在喀山金磚峰會期間會見印度總理莫迪的可能性大增，僵持的中印關係也可望迎來曙光。

印度外長蘇杰生廿一日在媒體活動上表示，中印當日就邊境巡邏問題達成了協議，已恢復到二○二○年脫離接觸的狀態，細節將在適當時候公布。他強調，雙方在邊境實控線（LAC）問題上取得突破是一個積極的進展，這歸功於耐心和堅持不懈的外交。印度外交部秘書唐勇勝也稱，印度和中國已就具爭議的喜馬拉雅山邊境地區巡邏問題達成協議，以解決四年來的軍事對峙。

大陸外交部發言人林劍昨天也在例行記者會上證實，近段時間以來，中印雙方透過外交和軍事管道，就中印邊境的有關問題保持密切溝通，目前雙方已就有關問題達成解決方案，中方對此予以正面評價，下一步中方將與印方落實上述解決方案。

中印兩軍二○二○年於邊境爭議地區爆發衝突，當年六月，加勒萬河谷衝突事件造成雙方至少廿四名軍人死亡，被認為是一九六二年中印邊境戰爭以來雙方最嚴重的邊境事件。衝突發生後，中印至今年二月已舉行廿一次軍長級會談、保持外交高層對話，同時透過「中印邊境事務磋商和協調工作機制」談判。

值得關注的是，中印就邊境問題達成一致，正值金磚國家峰會前夕，習近平與莫迪昨天皆已抵達俄羅斯喀山。外媒普遍認為，這將為兩國修復關係鋪平道路，也為二人會晤提供了良好談話氛圍。

美國之音指出，中印的邊境安排是在多輪外交和軍事會談之後達成，讓人們對中印關係未來更加穩定抱有希望。如果習、莫二人會晤，可能預示著雙邊關係解凍，為以更具建設性的方式處理兩國的分歧開闢道路。

BBC引述分析指，中印關係原是金磚內部的根本矛盾。如今在金磚峰會前宣布進展（邊境問題達成協議），使外界期待習近平和莫迪的交流。