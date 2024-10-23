兩岸農業文化交流 長沙開幕

第三屆海峽兩岸農業文化交流活動開幕式暨湘台農文旅融合發展論壇，21日在湖南長沙舉行，兩岸農文旅領域專家、學者、企業家、民間社團代表、青年代表約240人出席，深入探討農文旅領域合作與發展機遇，推動湘台兩地的融合發展。

中新網報導，本次活動以「融合發展農文旅兩岸攜手贏未來」為主題，通過農業文化體驗、現場參訪、交流座談等豐富多樣的形式，為與會臺胞提供全方位、沉浸式體驗及面對面交流機會，以期進一步深化兩岸農業、文化、旅遊領域交流合作。

湖南省台辦主任曾智夫表示，熱忱歡迎臺灣朋友多到湖南走一走、看一看，紮根湖南發展，開闢更廣闊空間，也衷心希望湘台兩地的企業、協會在現代農業、文化旅遊等領域深化合作，共用湖南高質量發展機遇。湖南將一如既往為廣大台胞臺企發展提供更多便利，營造更好營商環境。

會上，湖南發布了一批面向台灣同胞的工作崗位。湖南省屬18家國有企業的49家分公司和子公司共提供就業崗位66個，擬招聘83人，涉及機械、電氣、法務、設計等崗位。至此，今年湖南已累計向台灣同胞發布提供了1304個就業崗位，可供4545名台胞來湘就業。

開幕式上，主辦方安排湖南非物質文化遺產節目常德絲弦《愛在瀟湘》展演，以傳統曲藝描繪桃花源、南嶽衡山、洞庭湖等風景名勝，展現湖湘美景和湖湘人文風情。兩岸青年還共同演繹了常德絲弦版的《青花瓷》。