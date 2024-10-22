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劉兆玄率文化界人士赴北京 國台辦主任宋濤：弘揚中華文化

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦主任宋濤（右）在會見劉兆玄時說，大陸將進一步促進兩岸文化交流，堅守、繼承、弘揚中華文化，在「中國式現代化」建設中匯聚精神力量，在推進「祖國統一」的進程中鑄就中華文化的新輝煌。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦主任宋濤（右）在會見劉兆玄時說，大陸將進一步促進兩岸文化交流，堅守、繼承、弘揚中華文化，在「中國式現代化」建設中匯聚精神力量，在推進「祖國統一」的進程中鑄就中華文化的新輝煌。記者陳政錄／攝影

大陸近期持續推進兩岸文化交流，前行政院長劉兆玄22日以中華文化永續發展基金會董事長身分，率台灣文化界人士赴北京，會見大陸國台辦主任宋濤。宋濤說，大陸將進一步促進兩岸文化交流，堅守、繼承、弘揚中華文化，在「中國式現代化」建設中匯聚精神力量，在推進「祖國統一」的進程中鑄就中華文化的新輝煌。

由北京作家協會主辦的首屆「海峽兩岸中華文化峰會」主論壇，將於23日在北京舉行，主題為「以文為媒：兩岸文學交流與文化傳承」，合辦單位包括北京海峽兩岸民間交流促進會、台灣中國文藝協會等，劉兆玄所屬中華文化永續發展基金會亦為支持單位。

22日傍晚，宋濤與國台辦、北京台辦官員，在北京釣魚台國賓館會見劉兆玄一行。宋濤首先提到，上周中共總書記習近平到福建考察，強調要促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化，來增進台灣同胞文化認同、民族認同、國家認同，此次兩岸文化界舉辦首屆海峽兩岸文化峰會正逢其時。

接著，宋濤對來訪的台灣文化界人士，就促進兩岸交流所做出的貢獻給予高度讚賞、高度評價，表示大陸將進一步促進兩岸文化交流，服務兩岸同胞，堅守中華民族文化，繼承中華優秀文化，弘揚中華優秀文化，與台灣同胞一起在「中國式現代化」建設中匯聚精神力量，在推進「祖國統一」的進程中鑄就中華文化的新輝煌。

劉兆玄表示，「中華文化是一個兩岸人民的最大公約數」，認為不管分隔多遠，提到中華文化時，不會被切斷的連結就會湧現出來。

他認為，當前全球治理遇到許多瓶頸，很多國際上的有識之士，希望從別的文化吸取智慧，超過五千年未中斷的中華文化，一定會扮演極為重要的角色，包括愛好和平、反霸道，以民為本和己所不欲，勿施於人等元素，對於全球和兩岸都非常重要。

一同參加會見的台灣人士，包括前經濟部長尹啟銘、前文化部政務次長洪孟啟、前教育部政務次長黃碧端、中華廣播電視節目製作商業同業公會理事長汪威江、導演朱延平、台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基、作家楊渡、詩人詹澈、時創影業總經理賴聰筆、導演黃朝亮、民歌歌手李建復，和坐在陸方席位的歌手賴冠霖等。

大陸國台辦主任宋濤22日會見劉兆玄等前來北京參加首屆「海峽兩岸中華文化峰會」的台灣文化界一行。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦主任宋濤22日會見劉兆玄等前來北京參加首屆「海峽兩岸中華文化峰會」的台灣文化界一行。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦主任宋濤（右）22日傍晚，在北京釣魚台國賓館會見中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦主任宋濤（右）22日傍晚，在北京釣魚台國賓館會見中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦主任宋濤（右）會見中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄（中）一行，與訪團成員導演朱延平（中）左等人一一握手。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦主任宋濤（右）會見中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄（中）一行，與訪團成員導演朱延平（中）左等人一一握手。記者陳政錄／攝影

劉兆玄 北京 宋濤

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