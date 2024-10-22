陸國務院發布人事異動 陸外交部前新聞發言人洪磊任外交部部長助理

大陸國務院近日發布一批人事異動，其中，大陸外交部前新聞發言人，此前接替秦剛任外交部禮賓司司長的洪磊被任命為外交部部長助理備受矚目。

大陸人力資源和社會保障部官網22日發布新的任命訊息，新任命包括，喬雲飛為國家文物局副局長；常進為中國科學技術大學校長。

公開資料顯示，洪磊現年55歲，北京語言大學畢業後進入外交部工作。除了兩段駐荷蘭使館與駐舊金山總領館的經歷外，長期在外交部新聞司工作，從基層的科員起步，歷任新聞司副處長、處長、參贊。

洪磊自2010年10月28日首次亮相中國外交部記者會，同年11月2日正式主持外交部例行記者會。洪磊是中國外交部第25位發言人。

洪磊在2016年擔任中國駐芝加哥總領事。並於2019年接替秦剛，從中國外交部禮賓司副司長升任司長。

據此前陸媒中國之聲報導，對於洪磊就任發言人的印象是表現沉穩、老道，聲音乾淨、利落，回答問題簡潔、明瞭。比如在涉及比較敏感的中日問題時，他僅僅用幾個字就清晰地回答提問，給人的印象是溫文爾雅，但又不失立場。

與此同時，人社部也發布免職訊息，免去鄧小剛的農業農村部副部長職務；免去孫玉寧的海關總署副署長職務；免去常進的中國科學院副院長職務；免去關強、陸進的國家文物局副局長職務；免去包信和的中國科學技術大學校長職務。