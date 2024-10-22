陸外交部宣布 中梵主教協議再延長4年

大陸外交部證實中梵主教協議再延長四年。符合此前各方預期。大陸外交部發言人林劍22日在例行記者會上表示，《中梵雙方關於主教任命的臨時性協議》自2018年簽署以來，已於2020年和2022年兩次延長，中梵雙方均對協議執行的成效予以積極評價。經友好協商，雙方決定將協議再延長四年，雙方將本著建設性精神保持接觸，持續推進中梵關係改善。

BBC報導，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）9月出訪東南亞四國，在13日從新加坡返回羅馬的飛機上，對媒體透露再次訪問中國的意願，並稱對教廷與北京就續簽有關主教任命臨時協議的對話進展感到滿意。

德國之聲此前報導，儘管該協議已兩次延長，但雙方對「神權」和「主權」的爭執仍未解決，且中方去年至今年接連自行任命上海、汕頭等教區主教，梵蒂岡最後被迫認可，使教宗及其領導層受到巨大批評壓力。

教廷外長蓋拉格（Paul Gallagher）日前多次在媒體面前表示，梵中臨時協議還有很多「可以改進的空間」，但他日前同時表示「看好梵中能夠成功續約」。

星島日報此前觀察指出，種種跡象顯示，中方並不急於與梵蒂岡建交，以免影響政治安全。有關主教任命的臨時性協議今年10月屆滿，續約勢在必行。

因梵蒂岡作為台灣在歐洲地區唯一邦交國，我外交部在2022年對於該協議延長時曾表示，教廷曾多次對外公開表示，這項協議目的在處理教務議題，以及促進中國天主教徒擁有正常信仰生活的權利，不會觸及外交或政治事務，我方高度重視教廷這項莊嚴承諾。