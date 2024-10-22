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陸外交部宣布 中梵主教協議再延長4年

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外交部發言人林劍22日在例行記者會上表示，中梵主教協議再延長四年。（路透）
大陸外交部發言人林劍22日在例行記者會上表示，中梵主教協議再延長四年。（路透）

大陸外交部證實中梵主教協議再延長四年。符合此前各方預期。大陸外交部發言人林劍22日在例行記者會上表示，《中梵雙方關於主教任命的臨時性協議》自2018年簽署以來，已於2020年和2022年兩次延長，中梵雙方均對協議執行的成效予以積極評價。經友好協商，雙方決定將協議再延長四年，雙方將本著建設性精神保持接觸，持續推進中梵關係改善。

BBC報導，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）9月出訪東南亞四國，在13日從新加坡返回羅馬的飛機上，對媒體透露再次訪問中國的意願，並稱對教廷北京就續簽有關主教任命臨時協議的對話進展感到滿意。

德國之聲此前報導，儘管該協議已兩次延長，但雙方對「神權」和「主權」的爭執仍未解決，且中方去年至今年接連自行任命上海、汕頭等教區主教，梵蒂岡最後被迫認可，使教宗及其領導層受到巨大批評壓力。

教廷外長蓋拉格（Paul Gallagher）日前多次在媒體面前表示，梵中臨時協議還有很多「可以改進的空間」，但他日前同時表示「看好梵中能夠成功續約」。

星島日報此前觀察指出，種種跡象顯示，中方並不急於與梵蒂岡建交，以免影響政治安全。有關主教任命的臨時性協議今年10月屆滿，續約勢在必行。

因梵蒂岡作為台灣在歐洲地區唯一邦交國，我外交部在2022年對於該協議延長時曾表示，教廷曾多次對外公開表示，這項協議目的在處理教務議題，以及促進中國天主教徒擁有正常信仰生活的權利，不會觸及外交或政治事務，我方高度重視教廷這項莊嚴承諾。

北京 教宗 教廷 方濟各 梵蒂岡

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