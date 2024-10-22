陸外交部證實中印已就邊境問題達成協議 並予以積極評價

印度外長蘇杰生當地時間21日前表示，印中雙方已就在喜馬拉雅地區有爭議的邊界巡邏達成協議。對此，大陸外交部發言人林劍也在22日記者會上證實，目前雙方已就有關問題達成解決方案。

林劍表示，近段時間以來，中印雙方通過外交和軍事渠道，就中印邊境的有關問題保持密切溝通，目前雙方已就有關問題達成解決方案，中方對此予以積極評價。下一步，中方將與印方落實好上述解決方案。

印度外長蘇杰生在新德里電視台（NDTV）主辦的媒體活動上表示，中印兩國已就邊境地區有關問題達成協議。報導稱，該消息發布時，正值印度總理莫迪22日至24日訪問俄羅斯並參加金磚國家峰會前夕。路透指，這將為中印改善政治和經濟關係鋪平道路。

中國和印度邊境爭議始終是兩國關係的「地雷區」，兩國有總面積超過12萬平方公里區域存在領土爭議。中印軍隊在2020年6月在位於兩國邊境的加勒萬河谷（Galwan Valley）爆發了數十年來最嚴重的衝突，至少導致20名印度士兵和4名中國士兵喪生，之後兩國經過數次談判才撤回數萬部隊，並同意不派巡邏隊到「實際控制線」。

金磚國家峰會22日至24日將在俄羅斯喀山舉行，大陸國家主席習近平22日已離京出發參加金磚國家領導人會晤，外界預期，中印關係和緩增加習近平與莫迪會面可能性。

外界關注中印關係會否在金磚峰會中獲得改善，美國之音引述南非全球對話基金會高級研究員奈杜（Sanusha Naidu）分析指出，印度和中國之間的競爭超越邊界問題，而是涉及更廣泛的地緣政治問題。

奈杜強調，出於對中國日益擴大的影響力的擔憂，印度對金磚組織的擴大持謹慎態度。這些潛在的緊張使得莫迪與習近平的會晤成為解決持續不斷的爭端的一個關鍵時刻。她認為，這次峰會既可能彌合印度的願望與中國的雄心之間的差距，也可能進一步暴露裂痕。