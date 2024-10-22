金門創單日706位陸客 邱垂正金門視察陸客小三通人流通關

自9月27日陸方宣布恢復陸客來金旅遊以來，陸客人數持續增長，在本月19日創下單日706位陸客造訪金門，是恢復陸客遊金後單日最多。大陸委員會主任委員邱垂正日前率隊至金門視察小三通陸客出入境的情況並與府會等單位座談。邱垂正表示，自大陸重啟陸客至金門旅遊以來，人流量並不穩定，如何讓金門觀光業業者享受到穩定有序的旅遊經濟財，兩岸都有一定的責任，陸委會重視縣府提出落地簽、簽證效期放寬等意見，將會視人流現況及兩岸氛圍評估合理的放寬。

縣府觀光處表示，大陸福建省公安廳出入境管理局於上月27日發布公告，恢復辦理福建省居民赴金門的個人或團隊旅遊簽注以來，地區民宿、特產小吃店無不摩拳擦掌迎接陸客的到來。雖然因為簽證換發等情況，本月前兩週入境陸客相對較少，但上週六一天就有706位陸客分批抵金，其中多數皆為自由行旅客，因此金門街道與景點又出現了疫情前熙熙攘攘的陸客點綴增色。

上周日邱垂正也率辦公室主任陳佳靖、經濟處處長葉凱萍等人走訪金門， 此行是邱垂正上任以來，二度帶隊訪問金門，縣長陳福海得知也請秘書王中聖陪同參與相關行程並從旁提供相關協助。除了視察小三通、慰勞CIQS同仁等，也安排拜會縣議會、金門大學，並由主管小三通業務部門的經濟處與地區旅遊公會座談交換意見。

縣府觀光處長許績鑫表示，據統計10月5日至20日，團體旅遊人數累計239人次，個人旅遊則累計1515人次，共累計1754人次；而10月19日團體旅遊人數96人次，個人旅遊人數高達610人次，單日706位陸客造訪金門，同時也創下自恢復陸客來金旅遊，單日最多陸客的紀錄。

許績鑫強調，陸客來金觀光與消費，對金門整體觀光產業，具有指標性意義，雖然現階段陸客已經恢復，但陸客在申辦入金證仍有許多待突破之處，透過邱主委訪金期間，縣府也提出爭取審核程序的簡化，希望逐步恢復大陸居民離島落地簽，加快推展恢復陸客來金旅遊的進程。