印度外長蘇杰生證實 中印已就邊境問題達成協議

大陸《觀察者網》報導，當地時間10月21日，印度外交部長蘇杰生在新德里電視台（NDTV）主辦的媒體活動上表示，中印兩國已就邊境地區有關問題達成協議。報導稱，這一消息發布時，正值印度總理莫迪22日至24日訪問俄羅斯並參加金磚國家峰會前夕。路透指，這將為中印改善政治和經濟關係鋪平道路。

據NDTV和路透報導，蘇杰生表示，「我們就邊境巡邏問題達成了協議，並已恢復到2020年的位置。如此一來，我們可以說，我們與中國的脫離接觸進程已經完成。」蘇杰生稱，細節將在適當時候公布。

但截至發稿，大陸外交部和國防部都尚未發布相關訊息。

「我們今天才達成了諒解，能夠像2020年之前那樣繼續巡邏。」蘇杰生告訴NDTV總編輯，中印雙方在邊境實控線問題上取得突破是一個「積極的進展」，這歸功於「耐心和堅持不懈的外交」。

他說，「我們一直說，如果擾亂了和平與安寧，雙方關係的其餘部分又怎麼能向前發展呢？」

當被問及這一進展對兩國貿易和投資的影響時，蘇杰表示，「這剛剛發生。我們後續將召開會議，商討下一步措施。我不會這麼快下結論。」

金磚國家峰會22日至24日將在俄羅斯喀山舉行。在21日記者會上被印度媒體問及，大陸國家主席習近平是否會在峰會期間與印度總理莫迪會見時，大陸外交部發言人林劍說，「如有相關消息，中方將及時發布。」

在中印於金磚峰會登場前就邊境問題達成協議，外界普遍預期，這將提高習近平與莫迪會面的可能性。