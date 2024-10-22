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影／北京鼎泰豐是否熄燈仍未知 新任董事長今上任
北京鼎泰豐日前宣布結束華北14家門市，大股東北京巨人公司今天召開股東臨時會全面改派負責營運的恆泰豐原有董監事，並決議解任恆泰豐董事長韓家宸職務即日起生效，並請北京恆泰豐新任董事長林禮宏舉行記者會，林禮宏表示，北京恆泰豐公司雖有經營權的異動，但公司新舊董事都應本於職責善加維護，未經董事會決議的任何擅自處分應負所有法律責任。
由於北京巨人共有3股東，分別為鼎泰豐董事長楊紀華、韓家宸、股市名人孫鐵漢，三方持股各占三分之一，但楊紀華的股權已經出售給孫鐵漢。韓家宸今天也發布聲明反擊，指控股東孫鐵漢和李韻珊夫妻，隱瞞公司財務報告，已向司法部門提起刑事訴訟。
財務背景出身的林禮宏今天在律師陪同下說明公司重整經過，指責當時由韓家宸主導的恆泰豐無預警宣布將停止營業，這項決定並未經過恆泰豐董事會的討論，也未報請母公司北京巨人批准，顯然未充分考慮到股東利益。
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