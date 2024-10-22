快訊

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應、揭遺體最新情況

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

接班布局重頭戲！吳東亮次子 37歲吳昕豪將接台新人壽副董

聽新聞
0:00 / 0:00

影／北京鼎泰豐是否熄燈仍未知 新任董事長今上任

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
北京鼎泰豐日前宣布結束華北14家門市，大股東北京巨人公司今天召開股東臨時會全面改派負責營運的恆泰豐原有董監事，並決議解任恆泰豐董事長韓家宸職務即日起生效，並請北京恆泰豐新任董事長林禮宏舉行記者會說明重整經過。記者潘俊宏／攝影
北京鼎泰豐日前宣布結束華北14家門市，大股東北京巨人公司今天召開股東臨時會全面改派負責營運的恆泰豐原有董監事，並決議解任恆泰豐董事長韓家宸職務即日起生效，並請北京恆泰豐新任董事長林禮宏舉行記者會說明重整經過。記者潘俊宏／攝影

北京鼎泰豐日前宣布結束華北14家門市，大股東北京巨人公司今天召開股東臨時會全面改派負責營運的恆泰豐原有董監事，並決議解任恆泰豐董事長韓家宸職務即日起生效，並請北京恆泰豐新任董事長林禮宏舉行記者會，林禮宏表示，北京恆泰豐公司雖有經營權的異動，但公司新舊董事都應本於職責善加維護，未經董事會決議的任何擅自處分應負所有法律責任。

由於北京巨人共有3股東，分別為鼎泰豐董事長楊紀華、韓家宸、股市名人孫鐵漢，三方持股各占三分之一，但楊紀華的股權已經出售給孫鐵漢。韓家宸今天也發布聲明反擊，指控股東孫鐵漢和李韻珊夫妻，隱瞞公司財務報告，已向司法部門提起刑事訴訟

財務背景出身的林禮宏今天在律師陪同下說明公司重整經過，指責當時由韓家宸主導的恆泰豐無預警宣布將停止營業，這項決定並未經過恆泰豐董事會的討論，也未報請母公司北京巨人批准，顯然未充分考慮到股東利益。

北京鼎泰豐日前宣布結束華北14家門市，大股東北京巨人公司今天召開股東臨時會全面改派負責營運的恆泰豐原有董監事，並決議解任恆泰豐董事長韓家宸職務即日起生效，並請北京恆泰豐新任董事長林禮宏（中）由律師陪同舉行記者會說明重整經過。記者潘俊宏／攝影
北京鼎泰豐日前宣布結束華北14家門市，大股東北京巨人公司今天召開股東臨時會全面改派負責營運的恆泰豐原有董監事，並決議解任恆泰豐董事長韓家宸職務即日起生效，並請北京恆泰豐新任董事長林禮宏（中）由律師陪同舉行記者會說明重整經過。記者潘俊宏／攝影
北京鼎泰豐日前宣布結束華北14家門市，大股東北京巨人公司今天召開股東臨時會全面改派負責營運的恆泰豐原有董監事，並決議解任恆泰豐董事長韓家宸職務即日起生效，並請北京恆泰豐新任董事長林禮宏（中）由律師陪同舉行記者會說明重整經過。記者潘俊宏／攝影
北京鼎泰豐日前宣布結束華北14家門市，大股東北京巨人公司今天召開股東臨時會全面改派負責營運的恆泰豐原有董監事，並決議解任恆泰豐董事長韓家宸職務即日起生效，並請北京恆泰豐新任董事長林禮宏（中）由律師陪同舉行記者會說明重整經過。記者潘俊宏／攝影

刑事訴訟 北京 財務

延伸閱讀

陸駐瓦城總領館被放置爆裂物 北京促緬甸調查

明清帝王農耕地 北京民眾先農壇迎秋收

吃不到了！阿兵哥的美食回憶 金門必吃「山西拌麵」熄燈 網哀號：晴天霹靂

南港排隊老字號「蚵仔麵線」歇業倒數　在地人含淚道別：後會有期

相關新聞

陸國務院發布人事異動 陸外交部前新聞發言人洪磊任外交部部長助理

大陸國務院近日發布一批人事異動，其中，大陸外交部前新聞發言人，此前接替秦剛任外交部禮賓司司長的洪磊被任命為外交部部長助理...

陸外交部宣布 中梵主教協議再延長4年

大陸外交部證實中梵主教協議再延長四年。符合此前各方預期。大陸外交部發言人林劍22日在例行記者會上表示，《中梵雙方關於主教...

共軍平潭實彈射擊 羅文嘉：中共軟硬兩手策略

共軍22日上午在福建平潭牛山島海域進行實彈射擊，海基會秘書長羅文嘉表示，面對中共向來採取「一手軟、一手硬」的統戰策略，我...

陸外交部證實中印已就邊境問題達成協議 並予以積極評價

印度外長蘇杰生當地時間21日前表示，印中雙方已就在喜馬拉雅地區有爭議的邊界巡邏達成協議。對此，大陸外交部發言人林劍也在2...

美國貿易黑名單增列6陸企 控涉支持伊巴軍事計畫

美國商務部21日將26個實體列入貿易黑名單，其中包括6間中國公司。這些公司被指涉支持巴基斯坦和伊朗的武器和無人機開發計畫...

金門創單日706位陸客 邱垂正金門視察陸客小三通人流通關

自9月27日陸方宣布恢復陸客來金旅遊以來，陸客人數持續增長，在本月19日創下單日706位陸客造訪金門，是恢復陸客遊金後單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。