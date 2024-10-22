拒九二共識成兩岸交流前提 羅文嘉提「擱置爭議」

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今（22）日接受電台專訪時，細數從蔣經國到賴清德六任總統期間的兩岸關係，並重點強調「九二共識」並無共識，重申不接受以「沒有中華民國存在事實」的九二共識作為兩岸或兩會交流的基礎或前提。他並說，「擱置爭議」不失為一個解決當前兩岸斷線、重啟對話的方法。

羅文嘉在節目上將兩岸關係分作六個階段，細數從蔣經國到賴清德六任總統期間的兩岸關係，並重點強調「九二共識」並不存在。

羅文嘉指出，1992年10月底香港會談後，海基會同年12月3日去文對岸，表達我方始終認為兩岸事務性協商之商談，應與政治性之議題無關，且兩岸對「一個中國」之涵義，認知顯有不同，以及再次表達依據國統會決議，「一個中國」之涵義為中華民國，從此對岸沒有任何的回應，「所以這樣有沒有共識？當然就沒有共識」，「事實上，海基會已明確告訴他（對岸），我們的版本是什麼版本」。

羅文嘉認為，香港會談關於「一個中國」沒有共識，有共識的部分在於事務性要解決的問題要盡快解決，所以後來才有隔年4月的辜汪會談，最後簽訂四個事務性協議，這幾個都不涉及一個中國的政治議題。真正的結論是，事務性問題不應該政治有關係，以及擱置爭議。

對於陸方對九二共識的定義，羅文嘉指出，國台辦1998年9月8日聲明稱，「海協會堅決反對台灣當局把兩岸共識歪曲為『一個中國、各自表述』。海基會向海協會表明『謀求國家統一』、『海峽兩岸堅持一個中國原則』」，是中共扭曲九二共識的濫觴。

羅文嘉細數1992年香港會談後的兩岸文件與說法，強調九二共識並不存在。但他質疑，「馬英九2008年當選總統之後，為什麼九二共識從沒有共識變成有共識？」

羅文嘉表示，馬英九八年任內講九二共識都是「一個中國、各自表述」八個字，對岸也沒變過只有四個字「一個中國」。但是，對岸都沒有像更早之前一樣，否認馬英九的說法，因此讓海基會跟海協會恢復交往，也展開了2015年的馬習會。

他進一步形容，中共的方法很清楚，「先用『一個中國』幫你框架住，等你進到我的台桌上來，接下來是我來解釋，我慢慢收網，收到你都談不得」。

羅文嘉表示，馬英九會說執政八年因為有九二共識，兩岸關係變好了，「但實際上，是國民黨跟共產黨關係變好，台灣的經濟有比較好嗎？台灣人民生活比較好嗎？」他表示，馬英九認為經濟唯一出入就是中國，但比較前後任總統的話，馬英九的八年是台灣股市唯一下跌的八年。

羅文嘉也提到，習近平2019年在「告台灣同胞書」40周年的講話已經很清楚，九二共識就是一個中國台灣方案，沒有中華民國。他強調，「我們不可能接受一個沒有中華民國存在事實所謂的九二共識，作為兩岸或兩會要交流的基礎或前提」。

若現今兩岸要重新接觸、對話，羅文嘉說，「當年就是為了『這個問題』扯不清楚，那當時解決方案是擱置爭議。我認為擱置爭議仍然不失是一個解決的方法」。