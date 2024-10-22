回應羅文嘉談話？陸加碼於福州羅源灣港區實彈射擊

繼平潭海事局公告，今日上午將在大陸距離台灣最近的福建平潭牛山島進行實彈射擊後，福州海事局也公告，福州羅源灣港區22日8時至12時展開開實彈射擊訓練，相關海域進行雙向交通管制，禁止所有無關船舶進出管制水域。

從地理位置來看，福州羅源灣港區雖與馬祖隔著半島，但距離已相當近。

至於牛山島則位於福建平潭東部，是中國領海基點之一，號稱是中國大陸距離台灣最近的地方，與台北的直線距離僅約165公里。

解放軍東部戰區甫於本月14日完成對台「聯合利劍-2024B」軍演，時隔一周又在福州外海進行實彈射擊訓練，用意為何引發關注。

在共軍「聯合利劍-2024B」軍演後，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉於15、16日赴馬祖視察時，曾表示迎大陸海協會到南竿「二六據點」與我方談出新的「二六共識」。他隨後並稱，希望透過與大陸海協會協調，送一對梅花鹿給福州動物園，並將這對梅花鹿命名「和和」、「平平」。

對於羅文嘉的提議，大陸國台辦發言人陳斌華在16日例行記者會上直接回絕。他強調，「九二共識」就是明路，就是大道，沒有必要搞什麼「二六共識」。值得注意的是，陳斌華在回答提問時以「那位人士」稱呼羅文嘉。

羅文嘉昨天上午接受電台訪問時則強調，如果接受所謂「九二共識」，也就是接受「一個中國」，而「一個中國」就是中華人民共和國、沒有中華民國，這等同放棄了主權與自由民主的生活方式，將陷後代子孫於不義。

但他也澄清，提出「二六共識」並非來自賴清德總統的授意，也不是什麼台語或客家話的諧音，而是他在連江縣府導覽下參訪「二六據點」時有感而發提出。