習近平啟程出席喀山峰會 將提大金磚合作的中國主張

大陸國家主席習近平22日至24日將赴俄羅斯喀山出席金磚國家領導人第16次會晤。陸媒稱，這次中方將闡述推動「大金磚合作」的中國主張，提出以金磚合作引領「全球南方」國家團結自強的中國方案。

大陸官媒為習近平此行預熱，將金磚國家當前在全球南方的角色，與中國在其中扮演的角色做出主張。

人民日報22日發布署名「寰宇平」文章指出，面對更加複雜嚴峻的國際形勢，「大金磚合作」正向作用充分顯現。對於促進世界多極化和維護單極霸權兩種力量的較量，面對經濟全球化和「逆全球化」兩種取向的碰撞，「大金磚」肩負更大責任、承載更高期待。

文中指出「大金磚合作」有幾個特色：一是倡導共同安全，致力於實現持久和平；二是堅持發展優先，致力於破解發展難題，並要合力推動發展議題重回國際議程中心位置；三是應踐行多邊主義，致力於完善全球治理；四是加強人文交流。

文中提及，以金磚合作維護全球南方國家共同利益，推動全球治理架構更為均衡有效，是金磚國家的天然使命和優良傳統。並稱，「中國始終主張金磚國家展現擔當，為推動全球南方國家發展振興發揮引領作用。」

環球時報22日社論表示，「大金磚」這趟時代快車，不僅承載著「全球南方」的發展希望，也是堅持和捍衛真正的多邊主義的中堅力量。金磚機制堅守「不另起爐灶、不搞陣營對抗、不想取代誰」的角色定位，從不向參與國施加「選邊站隊」的壓力。

環時社論表示，輿情調查顯示，在多數發展中國家民眾眼中，「加入金磚」有助於促進經濟發展、提高貿易水平、吸引更多投資、降低對美元的依賴以及提高本國國際地位，這些都契合了「全球南方」國家普遍、合理而迫切的需求。

金磚國家最初由巴西、俄羅斯、印度與中國組成，2010年南非加入，2022年中方提議啟動金磚擴員進程，在2023年峰會後，邀請埃及、衣索比亞、阿拉伯聯合大公國、阿根廷與沙烏地阿拉伯等加入，但阿根廷撤回、沙國則暫緩。據陸媒引述國際媒體稱，目前有30多個國家已申請加入金磚合作機制。