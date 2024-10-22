金磚峰會前 中印就爭議邊境巡邏安排達成協議

金磚國家峰會22日至24日將在俄羅斯喀山舉行。據美國之音報導，峰會登場前，印度與中國取得了一項重大的突破。雙方就在喜馬拉雅有爭議的邊境地區的巡邏安排達成一致，此一進展可能為中印雙方在邊境地區脫離接觸和解決2020年以來的緊張局勢鋪平道路。

報導稱，這項安排是在多輪外交和軍事會談之後達成的，讓人們對印中關係未來更加穩定重燃希望。該協議達成的消息，也提高了印度總理莫迪與大陸國家主席習近平在金磚峰會期間會面的可能性。

美聯社指出，印度外交部21日宣布，印度與中國就喜馬拉雅山脈爭議邊境的軍事巡邏達成協議，以結束雙方自2020年爆發邊境衝突以來的軍事對峙。該協議象徵兩國在緩解邊境緊張局勢方面邁出了關鍵一步。

協議的達成恰逢莫迪即將前往俄羅斯參加金磚國家峰會。本次峰會以「加強多邊主義，促進全球發展和安全」為主題。據印度媒體報導，莫迪可能會在峰會期間與習近平舉行會晤。

印度外交秘書米斯里（Vikram Misri）表示，此協議將導致雙方在「實控線」（Line of Actual Control，LAC）上的軍隊「脫離接觸」。實控線是中印兩國在喜馬拉雅山脈的邊界線，儘管兩國在拉達克地區北部部署了額外軍事力量，但米斯里並未具體說明這些軍隊是否會撤回。

美國之音中文部駐新德里特約記者賈尚傑（Sanjay Jha）表示，中印關係不僅因為領土爭端，還因為兩國日益加劇的地緣政治競爭而陷入緊張。儘管如此，最近的外交舉措表明雙方仍願意緩解緊張局勢。如果兩國領導人在喀山會晤，這可能預示著雙邊關係解凍，為以更具建設性的方式處理兩國分歧開闢道路。

南非全球對話基金會高級研究員奈杜（Sanusha Naidu）接受美國之音中文部的採訪時說，「你必須記住的一點是，主權國家即使不喜歡對方，也會想方設法與對方接觸。就俄羅斯、印度和中國而言，它們在集體安全、網路安全和打擊叛亂方面仍有共同之處。這在這些國家內部引起了共鳴。儘管存在分歧，但它們會找到合作的方式。」

奈杜指出，印度和中國之間的競爭超越了邊界問題，而是涉及更廣泛的地緣政治問題。她強調，出於對中國日益擴大的影響力的擔憂，印度對金磚組織的擴大持謹慎態度。這些潛在的緊張使得莫迪與習近平的會晤成為解決持續不斷的爭端的一個關鍵時刻。

不過，前印度政府的首席經濟顧問、現任彼得森國際經濟研究所高級研究員的蘇布拉馬尼安（Arvind Subramanian）則在印度媒體《商業標準》一篇評論文章中提出，由於金磚國家越來越以中國為中心，印度應該考慮退出該組織。

自由亞洲電台指出，2020年7月，一場邊境軍事衝突導致至少20名印度士兵和4名中國士兵死亡後，中印關係即顯著惡化。此後，雙方在爭議邊境的西喜馬拉雅地區部署了大量軍隊持續對峙。

自此次邊境衝突以來，印中兩國軍方高層已舉行過多輪會談，討論從緊張地區撤軍的細節。但過去四年來，中印就邊境衝突的談判進展緩慢，邊境對峙的持續也對兩國的經濟關係造成不利影響。印度加強了對中國企業的投資審查，並暫停了多個重要項目。