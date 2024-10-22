陸駐緬甸領事館 遭爆裂物襲擊

大陸外交部昨天證實，大陸駐緬甸曼德勒市（Mandalay）總領事館日前被放置爆炸裝置而造成破壞，未傳人員傷亡。北京對襲擊行為表示深感震驚，予以嚴厲譴責，並敦促緬甸政府徹查襲擊事件。

大陸外交部發言人林劍昨在例行記者會上指出，當地時間十八日下午五時許，大陸駐曼德勒總領館臨街的一棟辦公樓遭遇爆炸襲擊，未造成人員傷亡，但導致了館舍部分損壞。中方對襲擊行為表示深感震驚，予以嚴厲譴責。

林劍並指，大陸外交部和駐緬甸使領館第一時間啟動應急機制，開展處置應對。中方並已向緬甸提出嚴肅交涉，敦促緬甸徹查襲擊事件，全力抓捕並嚴懲肇事者，全面加大對中方在緬使領館機構、項目和人員的安保力度，杜絕再次發生類似事件。

大陸駐曼德勒總領館發布安全提醒，呼籲所有在緬的中國公民、企業和機構繼續密切關注當地的安全形勢，強化安保措施，做好安全防範。

以敏昂萊為首的緬甸軍方於二○二一年二月發起政變後，緬甸一直處於動盪中，軍方持續與國內抵抗勢力進行激烈戰鬥。

美聯社稍早前報導，截至廿日暫無任何組織聲稱犯下這起大陸領事館爆炸案。

緬甸軍政府在十九日的聲明中表示，十八日下午的爆炸，破壞了中國領事館二層樓建築物的屋頂瓦片。安全部隊正進行調查，以逮捕爆炸案背後的「恐怖分子」。